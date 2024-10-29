Сгорела крыша. В Алтайском крае потушили пожар в частном доме
Пострадавших нет
29 октября 2024, 10:20, ИА Амител
Огонь / Фото: Michael Barth / unsplash.com
В Алтайском крае ночью 28 октября произошел пожар в селе Соколово Зонального района, сообщили в МЧС региона.
"Горела крыша частного жилого дома. В результате пожара повреждены стены и личные вещи. Уничтожена кровля", – рассказали в ведомстве.
Площадь возгорания составила 60 "квадратов". На месте работали пять человек на двух единицах техники.
Пострадавших нет. Причину произошедшего выясняют.
Всего за 28 октября в крае потушили восемь пожаров, в том числе два – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.
Комментарии 0