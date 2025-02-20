Шаг – и ты в игре. В Барнауле открыли развлекательную зону со световым полом

MultiCube в GamePark 360° – пространство для веселья и праздников

20 февраля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFH7aHrY

Развлекательный мультикуб / Фото: GamePark 360°

В Барнауле открыли новое необычное пространство для развлечений – MultiCube в GamePark 360°* – интерактивный световой пол, реагирующий на прикосновения. Место создано для праздников любого формата: дня рождения, корпоратива, утренника. Или просто веселого отдыха с семьей или друзьями.

Разнообразие игр для всех возрастов

MultiCube предлагает разные увлекательные игры для взрослых и детей от трех лет. Здесь вы не только весело проведете время, но и сможете развить ловкость, логику и координацию – ведь MultiCube объединяет игру и спорт.

Комфортная банкетная зона

Для торжеств здесь подготовили уютную банкетную зону с сервировкой стола – чтобы праздник был не только веселым, но и вкусным.

Гости и банкетная зона MultiCube / Фото: GamePark 360°

MultiCube – это эмоции, которые хочется повторить. Устройте праздник, который останется в памяти надолго, забронировав время по телефону +7-913-2-360-360.

GamePark 360°

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж

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*MultiCube ("МультиКуб"); GamePark 360° ("ГеймПарк 360"); WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России

ИП Миркин Алексей Геннадьевич

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