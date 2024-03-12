Шах и мат, или Как на Алтае прошли Всероссийские соревнования по быстрым шахматам
Корпорация творчества EventCorpLife рассказывает об изнанке турнира
12 марта 2024, 15:14, ИА Амител erid: LjN8K67g3
Корпорация творчества EventCorpLife* уже не раз организовывала глобальные мероприятия. В этот раз в число успешных кейсов попали Всероссийские соревнования по быстрым шахматам – этап РАПИД Гран-При России "Мемориал Рувима Кура".
"Если вы считаете, что шахматы – скучное и однообразное занятие, то вы просто не видели, как играют настоящие мастера! Это противостояние умов, стратегий, личных философий. Ты следишь, пытаешься просчитать, а потом "бац", и твой зрительский ум переиграли. Поэтому в подобных турнирах интересно не только участвовать, но и просто наблюдать", – рассказывает организатор Корпорации творчества Анастасия Базылева.
Проверку шахматными партиями наравне с опытными мастерами попытались пройти и достаточно юные участники. Скажем больше, шахматную культуру приходили отстаивать целыми семьями. Так что битва умов развернулась по-настоящему нешуточная.
"Зрелищ было достаточно и в плане турниров, и в плане развлекательной части. Мы отобрали номера, которые дополнительно подчеркивали особенности мероприятия. Поэтому проникнуться атмосферой смогли не только завсегдатаи соревнований по шахматам, но и новички в этом деле. Фехтование, театрально-танцевальная постановка, гимн. Думаю, мы точно поставили мат и покорили участников", – подытоживает Анастасия.
Всероссийские соревнования по быстрым шахматам – этап РАПИД Гран-При России "Мемориал Рувима Кура" в цифрах:
- 2 месяца подготовки;
- 8 человек в команде;
- 48 часов без сна перед мероприятием;
- 138 спортсменов-шахматистов из регионов России, Германии и Республики Казахстан;
- 150 подарочных вечных карандашей.
Корпорация творчества EventCorpLife гордится, что приложила свою руку к столь значимому событию для шахматной культуры Алтайского края.
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