SHAMAN нажал на "ядерную кнопку" во время концерта в Санкт-Петербурге
Сделал он это во время исполнения песни "Я русский"
05 ноября 2023, 09:31, ИА Амител
Кадр из видео / Первый канал
4 ноября в День народного единства в Санкт-Петербурге состоялся концерт SHAMAN, во время которого он совершил жест, понятый зрителями по-своему. Об этом сообщает "Царьград".
Во время исполнения песни "Я русский" к молодому человеку подошел мужчина с предметом, имитирующим ядерный чемоданчик.
SHAMAN открыл его и нажал на расположенную внутри красную кнопку, после чего сцена засияла огнем.
Пользователи социальных сетей предполагают, что это была отсылка к "ядерной кнопке".
09:42:54 05-11-2023
Зачем такой мир, если там не будет России?
09:57:18 05-11-2023
этого горлопана на вменяемость проверяли?
10:06:14 05-11-2023
На это орущее чудо еще кто-то ходит смотреть?
10:55:05 05-11-2023
Гость (10:06:14 05-11-2023) На это орущее чудо еще кто-то ходит смотреть? ... А кто не пойдёт смотреть, тому отключат газ...
21:41:25 05-11-2023
Гость (10:55:05 05-11-2023) А кто не пойдёт смотреть, тому отключат газ... ... )))))))))))
10:09:51 05-11-2023
Такие провокации очень опасны. Президент США может принять все всерьёз.
10:10:40 05-11-2023
Армянка над Сибирью ядерную бомбу предлагает рвануть . Малахольный, откосивший от армии, кнопельки красные нажимает, угрожая всему миру от имени РФ . Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...
10:17:42 05-11-2023
Ну это ту мач даже для этого исполнителя. Есть же продюсеры. Хотя о чем я, видимо продюсеры и придумали этот перформанс. Им кто то должен подсказать, что это слишком. Не переусердствуйте. Оставайтесь в первоначальном формате. Мальчик поет песни про русских, почему нет. Но не становитесь клоунами.
10:17:50 05-11-2023
Безумное время отважных - умным не понять.
10:47:13 05-11-2023
Возмутительно.(((((
11:21:42 05-11-2023
А мужчина, который чемодан этой песнохорке принёс, был маленького роста, и на каблуках?
11:25:26 05-11-2023
Он больной чтоли
11:58:20 05-11-2023
Влад Дракула (11:25:26 05-11-2023) Он больной чтоли... ментально-здоровым его точно сложно назвать.
11:30:39 05-11-2023
Хорошо, что у нас нет пропаганды. Иначе можно было бы подумать, что пацан стал популярным не благодаря шикарному вокалу и хитовым текстам. Все же помнят его хит, ну этот...
16:11:05 05-11-2023
Гость (11:30:39 05-11-2023) Хорошо, что у нас нет пропаганды. Иначе можно было бы подума... А тут и пропаганды не надо. И так все ясно. Хотя бы для тех, кому есть чем думать. А на остальных пофиг.
11:47:29 05-11-2023
Тем временем подводный крейсер "Император Александр III" успешно проходит испутательный пуск баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря. (с) МО РФ
12:59:21 05-11-2023
Реzидент (11:47:29 05-11-2023) Тем временем подводный крейсер "Император Александр III" усп... Саня 3й плохо кончил, да причём ещё и в Крыму. Переназовите судно по другому.
12:05:21 05-11-2023
Страна ждет героев , а рождаются певуны-кнопочники.
12:28:21 05-11-2023
А разве кому-то ещё не понятно, к чему нас целенаправленно готовят?
12:52:50 05-11-2023
Гость (12:28:21 05-11-2023) А разве кому-то ещё не понятно, к чему нас целенаправленно г... И к чему вас готовят? То что США подписывает договор о не проведении ядерных испытаний, но не ратифицирует его, и продолжает проводить ядерные испытания вам ни о чем не говорит? Вас это ни к чему не готовит? У вас почему такая позиция страуса с башкой в песке?
14:57:34 05-11-2023
Гость (12:52:50 05-11-2023) У вас почему такая позиция страуса с башкой в песке? Хамить в интернете - дело нехитрое, но подлое и трусливое.
16:47:05 05-11-2023
Гость (14:57:34 05-11-2023) Хамить в интернете - дело нехитрое, но подлое и трусливое. ... Где здесь хамство? Мне на любой мой пост люди с вашими взглядами такое тут пишут)
14:05:17 05-11-2023
Гость (12:28:21 05-11-2023) А разве кому-то ещё не понятно, к чему нас целенаправленно г... Не "нас" а их.
15:48:02 05-11-2023
А продолжение сценария? Показали бы дальше, что будет после...Может быть прозрение случилось у зрителей. Хотя о чем это я... Даже здесь часть комментаторов готовы оправдывать подобную дикость. Наверное, ждут не дождутся реального шоу. Отрадно, что судя по лайкам большинство здесь вменяемые люди.
16:46:14 05-11-2023
Гость (15:48:02 05-11-2023) А продолжение сценария? Показали бы дальше, что будет после.... А в продолжении был фейерверк. Я ваше любопытство удовлетворил?
16:56:07 05-11-2023
Заигрался мальчонка!
20:56:12 05-11-2023
Алексей (16:56:07 05-11-2023) Заигрался мальчонка!... Его режиссёр лишь выполняет заказ на что есть спрос толпы илиотов. А мальчонка рубит капусту, посмеиваясь после концерта над аплодирую щими зомби.