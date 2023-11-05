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SHAMAN нажал на "ядерную кнопку" во время концерта в Санкт-Петербурге

Сделал он это во время исполнения песни "Я русский"

05 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Кадр из видео / Первый канал
Кадр из видео / Первый канал

4 ноября в День народного единства в Санкт-Петербурге состоялся концерт SHAMAN, во время которого он совершил жест, понятый зрителями по-своему. Об этом сообщает "Царьград".

Во время исполнения песни "Я русский" к молодому человеку подошел мужчина с предметом, имитирующим ядерный чемоданчик.

SHAMAN открыл его и нажал на расположенную внутри красную кнопку, после чего сцена засияла огнем.

Пользователи социальных сетей предполагают, что это была отсылка к "ядерной кнопке".

музыка Знаменитости

Комментарии 27

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Гость

09:42:54 05-11-2023

Зачем такой мир, если там не будет России?

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Элен без ребят

09:57:18 05-11-2023

этого горлопана на вменяемость проверяли?

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Гость

10:06:14 05-11-2023

На это орущее чудо еще кто-то ходит смотреть?

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Гость

10:55:05 05-11-2023

Гость (10:06:14 05-11-2023) На это орущее чудо еще кто-то ходит смотреть? ... А кто не пойдёт смотреть, тому отключат газ...

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Светлана

21:41:25 05-11-2023

Гость (10:55:05 05-11-2023) А кто не пойдёт смотреть, тому отключат газ... ... )))))))))))

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Баба Яга

10:09:51 05-11-2023

Такие провокации очень опасны. Президент США может принять все всерьёз.

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Русский

10:10:40 05-11-2023

Армянка над Сибирью ядерную бомбу предлагает рвануть . Малахольный, откосивший от армии, кнопельки красные нажимает, угрожая всему миру от имени РФ . Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...

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Гость

10:17:42 05-11-2023

Ну это ту мач даже для этого исполнителя. Есть же продюсеры. Хотя о чем я, видимо продюсеры и придумали этот перформанс. Им кто то должен подсказать, что это слишком. Не переусердствуйте. Оставайтесь в первоначальном формате. Мальчик поет песни про русских, почему нет. Но не становитесь клоунами.

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Олег

10:17:50 05-11-2023

Безумное время отважных - умным не понять.

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Светлана

10:47:13 05-11-2023

Возмутительно.(((((

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Гость

11:21:42 05-11-2023

А мужчина, который чемодан этой песнохорке принёс, был маленького роста, и на каблуках?

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Влад Дракула

11:25:26 05-11-2023

Он больной чтоли

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Элен без ребят

11:58:20 05-11-2023

Влад Дракула (11:25:26 05-11-2023) Он больной чтоли... ментально-здоровым его точно сложно назвать.

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Гость

11:30:39 05-11-2023

Хорошо, что у нас нет пропаганды. Иначе можно было бы подумать, что пацан стал популярным не благодаря шикарному вокалу и хитовым текстам. Все же помнят его хит, ну этот...

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Гость

16:11:05 05-11-2023

Гость (11:30:39 05-11-2023) Хорошо, что у нас нет пропаганды. Иначе можно было бы подума... А тут и пропаганды не надо. И так все ясно. Хотя бы для тех, кому есть чем думать. А на остальных пофиг.

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Реzидент

11:47:29 05-11-2023

Тем временем подводный крейсер "Император Александр III" успешно проходит испутательный пуск баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря. (с) МО РФ

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Как корабль назовёте...

12:59:21 05-11-2023

Реzидент (11:47:29 05-11-2023) Тем временем подводный крейсер "Император Александр III" усп... Саня 3й плохо кончил, да причём ещё и в Крыму. Переназовите судно по другому.

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Георгий

12:05:21 05-11-2023

Страна ждет героев , а рождаются певуны-кнопочники.

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Гость

12:28:21 05-11-2023

А разве кому-то ещё не понятно, к чему нас целенаправленно готовят?

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Гость

12:52:50 05-11-2023

Гость (12:28:21 05-11-2023) А разве кому-то ещё не понятно, к чему нас целенаправленно г... И к чему вас готовят? То что США подписывает договор о не проведении ядерных испытаний, но не ратифицирует его, и продолжает проводить ядерные испытания вам ни о чем не говорит? Вас это ни к чему не готовит? У вас почему такая позиция страуса с башкой в песке?

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Гость

14:57:34 05-11-2023

Гость (12:52:50 05-11-2023) У вас почему такая позиция страуса с башкой в песке? Хамить в интернете - дело нехитрое, но подлое и трусливое.

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Гость

16:47:05 05-11-2023

Гость (14:57:34 05-11-2023) Хамить в интернете - дело нехитрое, но подлое и трусливое. ... Где здесь хамство? Мне на любой мой пост люди с вашими взглядами такое тут пишут)

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Гость

14:05:17 05-11-2023

Гость (12:28:21 05-11-2023) А разве кому-то ещё не понятно, к чему нас целенаправленно г... Не "нас" а их.

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Гость

15:48:02 05-11-2023

А продолжение сценария? Показали бы дальше, что будет после...Может быть прозрение случилось у зрителей. Хотя о чем это я... Даже здесь часть комментаторов готовы оправдывать подобную дикость. Наверное, ждут не дождутся реального шоу. Отрадно, что судя по лайкам большинство здесь вменяемые люди.

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Гость

16:46:14 05-11-2023

Гость (15:48:02 05-11-2023) А продолжение сценария? Показали бы дальше, что будет после.... А в продолжении был фейерверк. Я ваше любопытство удовлетворил?

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Алексей

16:56:07 05-11-2023

Заигрался мальчонка!

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Да при чем тут мальчонка?

20:56:12 05-11-2023

Алексей (16:56:07 05-11-2023) Заигрался мальчонка!... Его режиссёр лишь выполняет заказ на что есть спрос толпы илиотов. А мальчонка рубит капусту, посмеиваясь после концерта над аплодирую щими зомби.

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