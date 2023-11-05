SHAMAN нажал на "ядерную кнопку" во время концерта в Санкт-Петербурге

Сделал он это во время исполнения песни "Я русский"

05 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Кадр из видео / Первый канал

4 ноября в День народного единства в Санкт-Петербурге состоялся концерт SHAMAN, во время которого он совершил жест, понятый зрителями по-своему. Об этом сообщает "Царьград".

Во время исполнения песни "Я русский" к молодому человеку подошел мужчина с предметом, имитирующим ядерный чемоданчик.

SHAMAN открыл его и нажал на расположенную внутри красную кнопку, после чего сцена засияла огнем.

Пользователи социальных сетей предполагают, что это была отсылка к "ядерной кнопке".