SHAMAN подтвердил свой развод с женой Еленой Мартыновой
По его словам, это их совместное решение
26 сентября 2024, 16:44, ИА Амител
Певец SHAMAN подтвердил свой развод с медиаменеджером Еленой Мартыновой. В своем Telegram-канале он заявил, что это их совместное решение.
"Родные, мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод – наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид", – заявил Ярослав Дронов.
Сама Мартынова также высказалась об этом. По ее словам, это совместное решение, и они оба считают его верным.
Напомним, что Мартынова и Дронов поженились в 2017 году. До этого артиста был женат на преподавателе из Новомосковска Марине Рощупкиной.
16:56:35 26-09-2024
Нехорошо это, возникают подозрения, что у него есть фанатки. И он замутил
17:05:39 26-09-2024
Гость (16:56:35 26-09-2024) Нехорошо это, возникают подозрения, что у него есть фанатки.... А может у нее... Фанаты... Ты со свечкой не стоял...
17:12:07 26-09-2024
Гость (16:56:35 26-09-2024) Нехорошо это, возникают подозрения, что у него есть фанатки....
Фанат, скорее всего.
21:09:32 26-09-2024
Ему бы с Куртуковой замутить. Дуэт бы получился зашибись - матууушкааа земляяя.... я русскииий.
22:44:14 26-09-2024
Гость (21:09:32 26-09-2024) Ему бы с Куртуковой замутить. Дуэт бы получился зашибись - м...
Зачем, если есть Мизулина)))
06:13:17 27-09-2024
Гость (22:44:14 26-09-2024) Зачем, если есть Мизулина))) ...
У него не Мизулина.
22:26:11 26-09-2024
сейчас все разводятся - законное дробление бизнеса с высокими доходами для снижения налогов. Бухгалтера это называют "снижение через ЗАГС". тк бесконечные ОООшки с недавнего времени - уже статья. ООО "Первый-1", ООО "Первый-2" и т.д. - теперь это нарушение закона. Такчто только развод легально
22:45:08 26-09-2024
Народная мудрость - главное вовремя свалить
07:52:09 27-09-2024
Какая кому разница кто с кем разводится? В АК разводов больше чем браков, вы о каждом писать будете? Тем более тут нет скандала как у Бакальчуков из Вайлдберриз.
00:59:17 28-09-2024
Вот и влупите ему штраф, думцы! Семью разрушил, детей не родил))).