SHAMAN подтвердил свой развод с женой Еленой Мартыновой

По его словам, это их совместное решение

26 сентября 2024, 16:44, ИА Амител

SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN подтвердил свой развод с медиаменеджером Еленой Мартыновой. В своем Telegram-канале он заявил, что это их совместное решение.

"Родные, мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод – наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид", – заявил Ярослав Дронов.

Сама Мартынова также высказалась об этом. По ее словам, это совместное решение, и они оба считают его верным.

Напомним, что Мартынова и Дронов поженились в 2017 году. До этого артиста был женат на преподавателе из Новомосковска Марине Рощупкиной.