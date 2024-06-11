SHAMAN расплакался на концерте в Самаре

Певец не сдержался во время исполнения песни о России

11 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Кадр из видео / SHAMAN на сцене

Певец SHAMAN не сдержал слез на концерте в Самаре. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Выступление проходило во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

"Сам Ярослав постоянно активничал, общался с залом. Он настолько сильно проникается каждой своей песней, что во время исполнения композиции о России заплакал, пока толпа пела", – рассказал один из зрителей.

Он также добавил, что после выступления певец поблагодарил зрителей.

Во время концерта SHAMAN предложил мужчинам пригласить женщин на медленный танец.