SHAMAN расплакался на концерте в Самаре
Певец не сдержался во время исполнения песни о России
11 июня 2024, 10:31, ИА Амител
Кадр из видео / SHAMAN на сцене
Певец SHAMAN не сдержал слез на концерте в Самаре. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Выступление проходило во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
"Сам Ярослав постоянно активничал, общался с залом. Он настолько сильно проникается каждой своей песней, что во время исполнения композиции о России заплакал, пока толпа пела", – рассказал один из зрителей.
Он также добавил, что после выступления певец поблагодарил зрителей.
Во время концерта SHAMAN предложил мужчинам пригласить женщин на медленный танец.
10:48:41 11-06-2024
Его кто-нибудь пригласил на танец?
10:51:12 11-06-2024
Перепады настроения... Под наркотой? Хе-хе
16:41:39 11-06-2024
Бартоломео (10:51:12 11-06-2024) Перепады настроения... Под наркотой? Хе-хе... Сколько ещё в нашей России Матушке недоуехавших, злых,вечно недовольных....итд...Благодаря вот этому молодому талантливому парню многие услышали слова ГИМНА и выучили его.Патриот нашей Страны Сколько его любят детей,поют его песни такие как Встанем, Я Русский, Мы,Моя Россия, Мой Бой ....побольше бы таких Артистов.
21:03:31 11-06-2024
Светлана (16:41:39 11-06-2024) Сколько ещё в нашей России Матушке недоуехавших, злых,вечно...
My Boy! My Lovely Boy!
07:51:54 12-06-2024
Светлана (16:41:39 11-06-2024) Сколько ещё в нашей России Матушке недоуехавших, злых,вечно...
Столько человек Амик не читают, сколько лайков понашлепали. Везде вбросы. Как всегда!
18:27:59 12-06-2024
Гость (07:51:54 12-06-2024) Столько человек Амик не читают, сколько лайков понашлепа...
Бесполезно уличать во лжи беспринципных людей. В их жизни главное ложь, вбросы, подлоги, подставы и все подобное тому. Ну нравится вам Шаман, да ради бога. Слушайте, восхищайтесь, гордитесь. Только помните одно. Он на этой вашей патриотической волне зарабатывает деньги. И такие, что вам за всю ваши никчемную жизнь не заработать. А при другом раскладе он махнет хвостом и смоется, где лучше и теплее. А вы опять будете стенать у разбитого корыта. Барнаульцы. Над вами, правда, смеются.
10:30:05 12-06-2024
Светлана (16:41:39 11-06-2024) Сколько ещё в нашей России Матушке недоуехавших, злых,вечно... и кто-то же не спал всю ночь - лайкал эту глупость... либо спокойно накрутить можно, пытаясь выдать за общественное мнение
03:20:12 12-06-2024
Бартоломео (10:51:12 11-06-2024) Перепады настроения... Под наркотой? Хе-хе... Вы про себя?
17:27:40 12-06-2024
Бартоломео (10:51:12 11-06-2024) Перепады настроения... Под наркотой? Хе-хе... Сам ты под наркотой! Нармальный певец Ярослав!
19:18:42 12-06-2024
Бартоломео (10:51:12 11-06-2024) Перепады настроения... Под наркотой? Хе-хе... А ты, наверное, вообще эмоций не испытываешь? После лоботомии?..
19:18:59 15-06-2024
Бартоломео (10:51:12 11-06-2024) Перепады настроения... Под наркотой? Хе-хе... Мы что то не знаем о нём?(
10:55:13 11-06-2024
Раньше самые патриотичные были Любэ. Им даже Ельцин петь разрешал, хотя они пели Не валяй дурака Америка
11:10:40 11-06-2024
Лицемер.
11:27:50 11-06-2024
Гость (11:10:40 11-06-2024) Лицемер. ... Актёр по жизни, ЗЛОДЕЙ - на сцене!
11:17:01 11-06-2024
Где тут дизлайки ставить показушникам?
11:22:10 11-06-2024
Артист.
13:32:21 11-06-2024
Гость (11:22:10 11-06-2024) Артист.... Ему до артиста.. Всего лишь очередной певец ртом, отчаянно и фальшиво изображающий из себя патриота лишь потому, что это пользуется спросом и за это готовы платить. Сменится конъюнктура - переобуется в воздухе, такой же как и вся эта ныне израильская туса.
19:20:09 12-06-2024
Гость (13:32:21 11-06-2024) Ему до артиста.. Всего лишь очередной певец ртом, отчаянно и... Во-первых, не очередной, а единственный. Во-вторых, очень и очень талантливый. Ну, и в-третьих - не дождетесь! 😆
20:12:43 12-06-2024
Гость (13:32:21 11-06-2024) Ему до артиста.. Всего лишь очередной певец ртом, отчаянно и... Ну хоть один справедливый комментарий. Одна кликуха этого ремесленника средней руки коробит. Да ещё и латинскими буквами. Да ещё флаг российский на рукаве. Ужас ужасный. Невыносимо слушать этот проникновенный ор.
07:00:15 13-06-2024
Гость (20:12:43 12-06-2024) Ну хоть один справедливый комментарий. Одна кликуха этого ре... В точку сказано!!!
13:16:24 11-06-2024
Недавно тут Писарев сильно разорялся, увидев баннер, что псевдонимы молодые артисты пишут по английски,дегенератами обзывал. Шамана почему- то не упомянул, нельзя наверное.
15:40:31 11-06-2024
гость (13:16:24 11-06-2024) Недавно тут Писарев сильно разорялся, увидев баннер, что псе... Про Писарева не надо...Тот еще фрукт(
13:28:07 11-06-2024
Нежный парень. Без трусов
09:17:09 13-06-2024
Гость (13:28:07 11-06-2024) Нежный парень. Без трусов... К вам скоро придёт Борецкий с трусами
13:43:29 11-06-2024
На концертах шамана кипятком ссут не только девушки некоторые. Но еще и оппозиционеры России.
14:03:31 11-06-2024
Васильич (13:43:29 11-06-2024) На концертах шамана кипятком ссут не только девушки некоторы...
Видимо потому что у людей с мозгами есть приличный вкус в музыке
07:53:05 12-06-2024
Гость (14:03:31 11-06-2024) Видимо потому что у людей с мозгами есть приличный вкус ...
Шаман и музыка - это два полюса. К музыке его деятельность не имеет никакого отношения.
21:20:35 11-06-2024
Как слезы то научился выдавливать? Клоун
00:03:19 12-06-2024
Дуроломер. Если ты придурок, по жизни, то заткни свой язык в .... и молчи. Может, за умного сойдешь.
01:04:17 12-06-2024
Тем кто помоит Шамана Собчачки, Фили лолы-бабушки лучше?
10:26:37 12-06-2024
Саша (01:04:17 12-06-2024) Тем кто помоит Шамана Собчачки, Фили лолы-бабушки лучше? ... саш, а ты нормальную музыку совсем не слушаешь? Только этих знаешь?
03:27:41 12-06-2024
Вам видимо это не грозит. Непробиваемая стена.
Такому "клоуну" вы и в подметки не годитесь.
08:54:53 12-06-2024
Гость (03:27:41 12-06-2024) Вам видимо это не грозит. Непробиваемая стена.Такому "кл... Прошу прощения, Но вы бы лучше думали о тех, кому сей исполнитель в подмётки не годится. В России есть люди куда талантливее и патриотичнее вашего Шамана. Но вы врядли слышали песню Андрея Князева Русский дух, Короля и Шута Хардкор по-русски, Алисы Небо славян, а есть ещё старенький альбом группы Легион Моя Россия, посвящённый героям Второй Великой Отечественной войны, ибо первая всё же была с Наполеоном, с Гитлером уже вторая. Просто ваша беда, что дальше дешёвой эстрады вы не видите, ибо над более сложной музыкой надо ещё и думать, а тут простейшие короткие строки, примитивная мелодия - прям рай для тех, кому лень мозгами работать.
13:30:36 12-06-2024
Феникс (08:54:53 12-06-2024) Прошу прощения, Но вы бы лучше думали о тех, кому сей исполн... Ни к чему равнять поп с роком. Среди попсы Шаман молодец. А из рока Кипелов радио тапок и арктида давно уже про патриотизм поют
13:33:18 12-06-2024
Феникс (08:54:53 12-06-2024) Прошу прощения, Но вы бы лучше думали о тех, кому сей исполн... С наполеоном была Отечественная, 1914 с немцами назвали 2я Отечественная а в 41 была Великая Отечественная. Понахватались верхушек и козыряете незнанием истории.
08:30:16 12-06-2024
Марина (21:20:35 11-06-2024) Как слезы то научился выдавливать? Клоун... Марина,вам , наверное,не дано испытывать такие чувства,как любовь, нежность,вера и т.д. Поэтому оставьте своё мнение при себе и не осуждайте людей,которых вы совсем не знаете.Грех это. Да и не красиво! Всем добра и мира!
15:46:35 12-06-2024
"Гость'," Марина" и прочие" эксперды", идите помойтесь хорошенько, от вас русофобией и ненавистью несёт.
16:52:47 13-06-2024
О чем вы тут говорите? Сходите на концерт, посмотрите как реагирует зритель: полный зал буквально взрывается апплодисментами, все поют, знают слова каждой песни, восторг полный. Зрителя не обманешь. Я, думаю, такого успеха давно ни у кого не было. Вот и всё. Всё просто как 2 х2.