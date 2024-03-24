SHAMAN выпустил песню о теракте в "Крокусе"
Вырученные средства он обещает направить на помощь пострадавшим
24 марта 2024, 18:31, ИА Амител
SHAMAN выпустил песню "Реквием" о теракте в "Крокус Сити Холле". Ролик певец опубликовал на YouTube.
"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле", я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера", – написал певец.
Деньги, вырученные с трека, он обещает направить на помощь пострадавшим.
18:57:30 24-03-2024
молодец Шаман!
23:07:48 24-03-2024
Фу. Пиар ради пиара. Неприятный тип.
09:30:15 25-03-2024
гость (18:57:30 24-03-2024) молодец Шаман!... Его мало кто любит! приспособленец-конъюнктурщик!
09:30:46 25-03-2024
Его и шоу-бизнес не любит! в "общаки" не приглашает, игнорирует!
10:14:55 25-03-2024
Хотя бы 9 дней ради приличия помолчал. Ещё не всех пропавших нашли. В семьях погибших людей- страшное горе. Помолчал бы, если понимает. Слушать его вопли - себя не уважать
14:41:58 25-03-2024
Да уж... Почему-то вспомнился Александр Вертинский и его "То, что я должен сказать"... написанную 100 лет назад... а шамана этого и через 5 лет никто не вспомнит...