SHAMAN выпустил песню о теракте в "Крокусе"

Вырученные средства он обещает направить на помощь пострадавшим

24 марта 2024, 18:31, ИА Амител

SHAMAN выпустил песню "Реквием" о теракте в "Крокус Сити Холле". Ролик певец опубликовал на YouTube.

"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле", я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера", – написал певец.

Деньги, вырученные с трека, он обещает направить на помощь пострадавшим.