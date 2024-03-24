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SHAMAN выпустил песню о теракте в "Крокусе"

Вырученные средства он обещает направить на помощь пострадавшим

24 марта 2024, 18:31, ИА Амител

SHAMAN выпустил песню "Реквием" о теракте в "Крокус Сити Холле". Ролик певец опубликовал на YouTube.

"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле", я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера", – написал певец.

Деньги, вырученные с трека, он обещает направить на помощь пострадавшим.

музыка

Комментарии 6

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гость

18:57:30 24-03-2024

молодец Шаман!

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Гость

23:07:48 24-03-2024

Фу. Пиар ради пиара. Неприятный тип.

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Гость

09:30:15 25-03-2024

гость (18:57:30 24-03-2024) молодец Шаман!... Его мало кто любит! приспособленец-конъюнктурщик!

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Гость

09:30:46 25-03-2024

Его и шоу-бизнес не любит! в "общаки" не приглашает, игнорирует!

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Маруся

10:14:55 25-03-2024

Хотя бы 9 дней ради приличия помолчал. Ещё не всех пропавших нашли. В семьях погибших людей- страшное горе. Помолчал бы, если понимает. Слушать его вопли - себя не уважать

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Гость

14:41:58 25-03-2024

Да уж... Почему-то вспомнился Александр Вертинский и его "То, что я должен сказать"... написанную 100 лет назад... а шамана этого и через 5 лет никто не вспомнит...

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