SHAMAN высказался об уехавших артистах

Он заявил, что у каждого свой путь

15 мая 2024, 07:42, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/687769

SHAMAN на вручении премии от Минобороны высказался об уехавших артистах. Его слова передает "АиФ".



"У каждого человека свой путь, и каждый делает свой выбор, – отметил он. – Они выбрали уехать, а я – остаться", – сказал певец.

Музыкант напомнил о своих концертах в городах Новороссии. Он рассказал, что был в Мариуполе, Краснодоне, Луганске, Снежном и очень хочет поддержать людей.

Недавно Ярослав записал кавер на народную военную песню "Черный ворон". Он считает, что русский народ никогда не расстается с песней, будь то война или повседневная жизнь.