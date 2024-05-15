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SHAMAN высказался об уехавших артистах

Он заявил, что у каждого свой путь

15 мая 2024, 07:42, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/687769
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/687769

SHAMAN на вручении премии от Минобороны высказался об уехавших артистах. Его слова передает "АиФ".

"У каждого человека свой путь, и каждый делает свой выбор, – отметил он. – Они выбрали уехать, а я – остаться", – сказал певец.

Музыкант напомнил о своих концертах в городах Новороссии. Он рассказал, что был в Мариуполе, Краснодоне, Луганске, Снежном и очень хочет поддержать людей.

Недавно Ярослав записал кавер на народную военную песню "Черный ворон". Он считает, что русский народ никогда не расстается с песней, будь то война или повседневная жизнь.

"Песня издревле вдохновляла наш народ, сопровождала его в походах и поддерживала настроение, – сказал Дронов. – Я верю, что мое творчество тоже помогает сегодня ребятам на передовой. Они – настоящие герои, и я верю, что скоро они вернутся с победой".

музыка

Комментарии 13

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Гость

07:52:07 15-05-2024

Своё краткое и содержательное мнение об уехавших артистах недавно высказал Григорий Лепс.

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Гость

08:40:53 15-05-2024

Мой пёс своё мнение каждое утро на пне оставляет. Потом еще и жирную точку ставит. Но её вообще никто не замечает, потому что за собакой убирают.

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Гость

09:05:31 15-05-2024

Гость (08:40:53 15-05-2024) Мой пёс своё мнение каждое утро на пне оставляет. Потом еще ... Так убирайте каждый день за своей собачкой.Что ж вы суда свой нос суёте?Здесь люди.

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Наталья

11:27:05 15-05-2024

Артист, с которого хочется брать пример. Во всем хорош наш Шаман: и голос и внешность и доброта.

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Гость

12:01:04 15-05-2024

Наталья (11:27:05 15-05-2024) Артист, с которого хочется брать пример. Во всем хорош наш Ш...
Вам бы к врачу сходить 🤦‍♂️

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Гость

14:52:31 15-05-2024

Наталья (11:27:05 15-05-2024) Артист, с которого хочется брать пример. Во всем хорош наш Ш...
Орет как резаный. И внешность у него, мягко говоря, не однозначная.

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Мимопроходящий

14:56:32 15-05-2024

Наталья (11:27:05 15-05-2024) Артист, с которого хочется брать пример. Во всем хорош наш Ш... какой тонкий сарказм...

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Илья

11:39:32 15-05-2024

Они настоящие герои, но он не настоящий!

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Гость

12:21:09 15-05-2024

Наталья (11:27:05 15-05-2024) Артист, с которого хочется брать пример. Во всем хорош наш Ш... Наталья, тебе на безрыбье и рак рыба. Если бы он уехал, то там бы сидел где ни будь на Бродвее с жестяной баночкой. Честь она такая, сегодня есть, а завтра в наше, только черт знает какое время, она пропала.

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Гость

12:52:34 15-05-2024

Второй Газманов. Ну не способен на большее. А люди такие нужны.

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Петр

14:44:27 15-05-2024

Гость (08:40:53 15-05-2024) Мой пёс своё мнение каждое утро на пне оставляет. Потом еще ... Гость, откройте свои глаза, народ верит ДРОНОВУ ЯРОСЛАВУ , а это больше ,чем ваша завистливая реплика. Тем более, что чувства народа РОССИИ не обманешь. Вам бы спеть гимн РОССИИ давно пора.

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Мимопроходящий

14:55:35 15-05-2024

кто такой этот шаман??

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Гость

16:52:49 15-05-2024

В жизни очень мало людей, кто пробивается из простых семей. Это чей-то сынок, который остался петь, а не отправился сами знаете куда.
Ну и в жизни также, чиновничьи дети идут по стопам родителей, хотя умом и сообразительностью обделены

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