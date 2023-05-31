Шашлык, игры, музыка: Радио Дача Барнаул открывает сезон пикника

Барнаульцев приглашают встретить лето в Парке спорта Алексея Смертина

31 мая 2023, 13:55, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX8LeQb

Парк гриль / Фото: Радио Дача Барнаул

Завтра – лето. Многие уже хотят поехать на природу, чтобы отдохнуть и погреться. Сделать это можно будет в жаркий воскресный день в барнаульском Парке спорта Смертина, ведь там состоится семейный праздник "Парк Гриль 2023" от Радио Дача Барнаул.

4 июня 2023 года на фестивальную площадку по адресу ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2, приглашают всех желающих. Начало праздника в 12:00 и продлится он целый день, до 19:00.

В программе мероприятия:

вкусные блюда на мангале;

интерактивные площадки для взрослых и детей;

зона настольных игр от "Мосигры";

игровая площадка от Федерации бадминтона Алтайского края;

турнир по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;

музыкальный батл и мастер-класс от DJ School Barnaul*;

выступление Street duet*, кавер-группы Samy Trio*, барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio*), Александра Мазурова (студия "Эйса") и творческих коллективов города.

Барнаульцев и гостей краевой столицы приглашают отлично и вкусно провести время. Берите с собой плед или покрывало для пикника.

На площадке будет работать фотограф, желающие смогут найти своё фото с праздника в группе в ВК Радио Дача Барнаул.

Вход свободный.

*DJ School Barnaul ("ДиДжей Скул Барнаул"); Street duet ("Стрит дуэт"); Samy Trio ("Сэми Трио"); Turtle Studio ("Тёрл Студио")

ИП Шаповалова А. Д.

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2, Парк спорта Алексея Смертина

ВК Радио Дача Барнаул

Возрастное ограничение 0+

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