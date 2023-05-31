Шашлык, игры, музыка: Радио Дача Барнаул открывает сезон пикника
Барнаульцев приглашают встретить лето в Парке спорта Алексея Смертина
31 мая 2023, 13:55, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX8LeQb
Завтра – лето. Многие уже хотят поехать на природу, чтобы отдохнуть и погреться. Сделать это можно будет в жаркий воскресный день в барнаульском Парке спорта Смертина, ведь там состоится семейный праздник "Парк Гриль 2023" от Радио Дача Барнаул.
4 июня 2023 года на фестивальную площадку по адресу ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2, приглашают всех желающих. Начало праздника в 12:00 и продлится он целый день, до 19:00.
В программе мероприятия:
- вкусные блюда на мангале;
- интерактивные площадки для взрослых и детей;
- зона настольных игр от "Мосигры";
- игровая площадка от Федерации бадминтона Алтайского края;
- турнир по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;
- музыкальный батл и мастер-класс от DJ School Barnaul*;
- выступление Street duet*, кавер-группы Samy Trio*, барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio*), Александра Мазурова (студия "Эйса") и творческих коллективов города.
Барнаульцев и гостей краевой столицы приглашают отлично и вкусно провести время. Берите с собой плед или покрывало для пикника.
На площадке будет работать фотограф, желающие смогут найти своё фото с праздника в группе в ВК Радио Дача Барнаул.
Вход свободный.
*DJ School Barnaul ("ДиДжей Скул Барнаул"); Street duet ("Стрит дуэт"); Samy Trio ("Сэми Трио"); Turtle Studio ("Тёрл Студио")
ИП Шаповалова А. Д.
Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, корпус 2, Парк спорта Алексея Смертина
ВК Радио Дача Барнаул
Возрастное ограничение 0+
14:35:05 31-05-2023
ай-йай-йай! шашлык низя...
15:53:34 31-05-2023
Гость (14:35:05 31-05-2023) ай-йай-йай! шашлык низя...... почему?
16:21:18 31-05-2023
Гость (15:53:34 31-05-2023) почему?... пожароопасный сезон, разведение огня запрещено. всем штраф и бутылка