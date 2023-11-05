Схему движения трамваев и троллейбусов временно изменят в Барнауле. Обновлено

Троллейбусные маршруты № и 6 будут работать без изменений

05 ноября 2023, 10:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Работа трамваев и троллейбусов в Барнауле временно изменится из-за повреждения сети. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Трамвайный маршрут № 2: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – Поток. Обратно тем же маршрутом.

Трамвайный маршрут № 3: Докучаево – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Попова – Докучаево. Обратно тем же маршрутом.

Трамвайный маршрут № 7: Кордон – Змеиногорский тракт – пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. С. Армии – ул. А. Петрова – ул. Попова – Докучаево. Обратно тем же маршрутом.

Трамвайный маршрут № 10: Докучаево – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – Докучаево.

Троллейбусный маршрут № 7: Дом быта – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – стадион.



Трамваи № 5 и 9, а также троллейбусы № 1 и 6 будут работать без изменений маршрутов.



Обновлено



Частично движение общественного транспорта восстановлено. Трамваи № 7 и 10 ходят по привычным маршрутам.

Временная схема для маршрута № 2: Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – пр. Космонавтов – Поток.

Маршрут № 3: Докучаево – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – Власихинская – Докучаево.

Также изменена схема движения троллейбусного маршрута № 7: ул. Малахова – Сухэ-Батора – стадион.



Троллейбус №7 начал ходить по прежнему маршруту.