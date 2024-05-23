Схему движения трамваев временно изменили в Барнауле из-за аварии

На месте работает аварийная бригада

23 мая 2024, 13:20, ИА Амител

Трамвай / Фото: pxhere.com/ru/photo/545932

В Барнауле из-за аварии на участке проспект Ленина – Кулагина временно изменили схему движения трамваев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Вагоны ходят по следующим маршрутам:

№ 3 – от Пивзавода до Северо-Западной – пр. Калинина – пр. Космонавтов – разворачивается на Потоке в обратную сторону, далее пр. Космонавтов – пр. Калинина – Северо-Западная и далее по маршруту;

№ 4 – конечная Депо № 1 – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – площадь Свободы;

№ 7 – А. Петрова – Челюскинцев – Кордон, в обратном направлении так же.

На месте уже работает аварийная бригада.