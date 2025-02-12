Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц России

Лидеров определяли по популярности, отзывам, рейтингу и количеству проблемных ситуаций при бронировании и проживании

12 февраля 2025, 13:05, ИА Амител

Комната в отеле / Фото: unsplash.com / Albert Vincent Wu

Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц РФ, по мнению сервиса для бронирования "Островок". Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Ежегодную премию получили следующие отели Барнаула:

RedFox;

"Столичный";

"Сити Фокс";

Sleep Box;

FOX;

Hotel&Braun.

Известно, что лидеров выявляли по ряду требований: популярность у постояльцев, частые и разнообразные отзывы, рейтинг (не меньше 9) и минимум проблемных ситуаций при бронировании и проживании.

Всего награды получили более трех тысяч компаний из 350 городов России, а также 400 отелей из восьми стран ближнего зарубежья.

Лауреатов отметят специальным значком на площадке бронирования. Это поможет их продвижению на рынке.