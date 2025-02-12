Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц России
Лидеров определяли по популярности, отзывам, рейтингу и количеству проблемных ситуаций при бронировании и проживании
12 февраля 2025, 13:05, ИА Амител
Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц РФ, по мнению сервиса для бронирования "Островок". Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Ежегодную премию получили следующие отели Барнаула:
- RedFox;
- "Столичный";
- "Сити Фокс";
- Sleep Box;
- FOX;
- Hotel&Braun.
Известно, что лидеров выявляли по ряду требований: популярность у постояльцев, частые и разнообразные отзывы, рейтинг (не меньше 9) и минимум проблемных ситуаций при бронировании и проживании.
Всего награды получили более трех тысяч компаний из 350 городов России, а также 400 отелей из восьми стран ближнего зарубежья.
Лауреатов отметят специальным значком на площадке бронирования. Это поможет их продвижению на рынке.
13:12:25 12-02-2025
У 4-х отелей один хозяин? Названия связаны "лисой"
14:04:25 12-02-2025
Где они все находятся, первый раз слышу о таких.
14:21:16 12-02-2025
Гость (14:04:25 12-02-2025) Где они все находятся, первый раз слышу о таких.... Про одну-точно знаю где.
14:05:20 12-02-2025
Где они все находятся, первый раз слышу о таких.
14:42:20 12-02-2025
А по-русски назвать могли?
15:22:04 12-02-2025
улитка, централка, ну плюс-минуус алтай.
а это что за места понятия не имею
22:22:15 12-02-2025
Гость (15:22:04 12-02-2025) улитка, централка, ну плюс-минуус алтай.а это что за ме... плюс Сибирь, плюс Барнаул
12:20:11 02-03-2025
Гость (22:22:15 12-02-2025) плюс Сибирь, плюс Барнаул... Топ 5 худших отелей в Барнауле
17:55:08 12-02-2025
Как житель Барнаула по местным отелям не владею инфой. Но иногда попадаются видео блогеров-путешественников с фотками интерьеров и блюд. Вообще, у нас подача трапез от различных точек общепита, гостиничного в том числе, радует туристов креативностью, выглядит эффектно. Красиво сервируют, искусно нарезают даже не в пафосных заведениях. В Москве всё делают топорнее, ну, у них только в дорогих ресторанах красиво.
22:21:18 12-02-2025
Гость (13:12:25 12-02-2025) У 4-х отелей один хозяин? Названия связаны "лисой"... у трех, а не четырех
12:18:13 14-02-2025
Этот "Островок" еще тот агрегатор, видимо эти отели платят ему огромные комиссионные думаю не менее 35%
11:57:57 02-03-2025
Сергей (12:18:13 14-02-2025) Этот "Островок" еще тот агрегатор, видимо эти отели платят е... Да хоть 70% комиссия, отзывы пишут реальные проживающие гости, а не купленные как в 2-гис и Яндекс картах.