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Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц России

Лидеров определяли по популярности, отзывам, рейтингу и количеству проблемных ситуаций при бронировании и проживании

12 февраля 2025, 13:05, ИА Амител

Комната в отеле / Фото: unsplash.com / Albert Vincent Wu
Комната в отеле / Фото: unsplash.com / Albert Vincent Wu

Шесть барнаульских отелей вошли в рейтинг лучших гостиниц РФ, по мнению сервиса для бронирования "Островок". Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Ежегодную премию получили следующие отели Барнаула:

  • RedFox;
  • "Столичный"; 
  • "Сити Фокс";
  • Sleep Box; 
  • FOX;
  • Hotel&Braun. 

Известно, что лидеров выявляли по ряду требований: популярность у постояльцев, частые и разнообразные отзывы, рейтинг (не меньше 9) и минимум проблемных ситуаций при бронировании и проживании.

Всего награды получили более трех тысяч компаний из 350 городов России, а также 400 отелей из восьми стран ближнего зарубежья.

Лауреатов отметят специальным значком на площадке бронирования. Это поможет их продвижению на рынке.

Барнаул Россия
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Комментарии 12

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Гость

13:12:25 12-02-2025

У 4-х отелей один хозяин? Названия связаны "лисой"

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Гость

14:04:25 12-02-2025

Где они все находятся, первый раз слышу о таких.

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Гость

14:21:16 12-02-2025

Гость (14:04:25 12-02-2025) Где они все находятся, первый раз слышу о таких.... Про одну-точно знаю где.

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Гость

14:05:20 12-02-2025

Где они все находятся, первый раз слышу о таких.

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Владимир

14:42:20 12-02-2025

А по-русски назвать могли?

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Гость

15:22:04 12-02-2025

улитка, централка, ну плюс-минуус алтай.
а это что за места понятия не имею

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Гость

22:22:15 12-02-2025

Гость (15:22:04 12-02-2025) улитка, централка, ну плюс-минуус алтай.а это что за ме... плюс Сибирь, плюс Барнаул

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Гость

12:20:11 02-03-2025

Гость (22:22:15 12-02-2025) плюс Сибирь, плюс Барнаул... Топ 5 худших отелей в Барнауле

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Гость

17:55:08 12-02-2025

Как житель Барнаула по местным отелям не владею инфой. Но иногда попадаются видео блогеров-путешественников с фотками интерьеров и блюд. Вообще, у нас подача трапез от различных точек общепита, гостиничного в том числе, радует туристов креативностью, выглядит эффектно. Красиво сервируют, искусно нарезают даже не в пафосных заведениях. В Москве всё делают топорнее, ну, у них только в дорогих ресторанах красиво.

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Гость

22:21:18 12-02-2025

Гость (13:12:25 12-02-2025) У 4-х отелей один хозяин? Названия связаны "лисой"... у трех, а не четырех

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Сергей

12:18:13 14-02-2025

Этот "Островок" еще тот агрегатор, видимо эти отели платят ему огромные комиссионные думаю не менее 35%

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Гость

11:57:57 02-03-2025

Сергей (12:18:13 14-02-2025) Этот "Островок" еще тот агрегатор, видимо эти отели платят е... Да хоть 70% комиссия, отзывы пишут реальные проживающие гости, а не купленные как в 2-гис и Яндекс картах.

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