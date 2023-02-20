Шесть бойцов погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Предположительно, военнослужащие топили печь и один из них плеснул в топку горючую жидкость

20 февраля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области в результате пожара, который произошел в блиндаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, причиной возгорания стало нарушение военнослужащими требований безопасности "при обращении с горючими материалами". Как сообщает Telegram-канал Mash, военнослужащие находились в блиндаже, топили печь и один из них плеснул в топку горючую жидкость, которая почти моментально вспыхнула. По их информации, спаслись лишь два человека — остальные не смогли выбраться из помещения, объятого огнем.

Сейчас расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа. Подробности происшествия и его обстоятельства уточняются.