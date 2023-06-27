Шесть человек погибли и восемь пострадали в страшном ДТП на российской трассе
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего
27 июня 2023, 09:50, ИА Амител
Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в ДТП в Самарской области, сообщили в областном МВД.
Столкновение двух автомобилей – минивэна Honda Stepwgn и Hyundai Elantra – случилось 27 июня примерно в 01:30 по местному времени на 110 км трассы А-300 в Большеглушицком районе.
"На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
10:48:48 27-06-2023
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