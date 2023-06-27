Шесть человек погибли и восемь пострадали в страшном ДТП на российской трассе

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего

27 июня 2023, 09:50, ИА Амител

Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в ДТП в Самарской области, сообщили в областном МВД.

Столкновение двух автомобилей – минивэна Honda Stepwgn и Hyundai Elantra – случилось 27 июня примерно в 01:30 по местному времени на 110 км трассы А-300 в Большеглушицком районе.

"На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь​ с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.