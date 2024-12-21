Шесть человек погибли из-за удара ВСУ по Курской области
Пострадавшим и их семьям окажут помощь
21 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Шесть человек, среди которых есть ребенок, погибли из-за удара ВСУ по городу Рыльску Курской области, сообщает ТАСС.
Еще десять человек находятся в больнице, в том числе 13-летний ребенок. Их травмы квалифицируются как легкие.
В результате ракетной атаки повреждены ФОК, педколледж, школа, пожарная часть, а также частные домовладения.
Сильные повреждения нанесены зданиям Дома культуры и Успенского кафедрального собора XVIII века.
Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что власти Курской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
По его словам, ВСУ сознательно выбирают для ударов мирные и социальные объекты.
12:22:22 21-12-2024
доколе!?