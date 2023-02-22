Шесть человек погибли после поджога в гостинице в центре Москвы

Среди них – двое детей

22 февраля 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео: МЧС России

Шесть человек погибли после поджога в здании гостиницы МКМ в центре Москвы, сообщили в МЧС.

Возгорание случилось на пятом этаже вечером 21 февраля. Столичные спасатели ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров.

"Всего из горящего здания эвакуированы 200 человек. В результате пожара пострадало 9 человек. Погибло 6 человек: 4 взрослых и 2 ребёнка", – рассказали в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, пожар произошел на пятом этаже 16-этажного дома. В здании с первого по четвёртый этаж располагаются номера отеля, а на остальных – бывшее общежитие, переведённое в жилой фонд.

Предварительная причина ЧП – поджог. По словам очевидцев, один из жильцов поджёг вещи в коридоре. Возбуждено уголовное дело.