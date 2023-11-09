Шесть домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

Инцидент случился на улице Гущина

09 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Росводоканал Барнаул" устраняет коммунальную аварию по ул. Гущина, 183, сообщили в телеграм-канале организации.

Из-за повреждения вода вышла на поверхность, а холодное водоснабжение оказалось ограничено по ул. Гущина, 154а, 154в/2, 183, 185, 187 и 189.

"В данный момент сотрудники компании проводят подготовительные мероприятия для последующих земляных работ. Вышедшую на дорогу воду убирают дорожные службы", – говорится в сообщении.

Ориентировочное время устранения повреждения – 24:00 9 ноября. Для жителей организован подвоз воды.