Шесть лайфхаков, которые помогут сэкономить при покупке детской одежды

Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе онлайн

12 декабря 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8JyGjS

Детские вещи / Фото: valeria_aksakova / freepik.com

Как подобрать детские вещи, которые будут одновременно красивыми и практичными, качественными и не слишком дорогими? Задача не из простых, ведь все родители хотят, чтобы их ребенок выглядел на отлично. Эксперты рассказали, что стоит учесть при выборе вещей, посещая сайт детской одежды.

Состав

Качественные материалы – это комфорт и безопасность ребенка. Хорошая ткань меньше подвержена износу: не линяет, не деформируется и не теряет яркости. Для младенцев важно выбирать 100% натуральный состав (хлопок, шерсть, лен), а для деток постарше можно выбрать вещи с небольшим добавлением синтетики.

Вещи-трансформеры

Таких моделей много. Например, брюки или юбка могут легко превратиться в шорты. У комбинезонов и брюк можно менять длину штанин, что позволяет использовать их не один-два, а три и более сезонов. Также можно найти рубашки и другие варианты "верха" с регулируемой длиной рукава.

Цвета

Многие выбирают яркие вещи с броскими расцветками, но они не всегда хорошо сочетаются с другими предметами в гардеробе ребенка. Выбирайте кофточки, блузки и рубашки светлых тонов, а брюки, юбки, шорты и другие виды "низа" – более темных. Так их проще комбинировать, получая новые варианты нарядов.

Мода

В поисках обновки для сына или дочери учитывайте не только то, что диктует мода, но и мнение самого ребенка. Специалисты рекомендуют обращать внимание на предпочтения малышей примерно с трех лет. Также важно, чтобы вещи были не просто красивыми, но и удобными и практичными.

Гардероб

Основа гардероба ребенка – удобные вещи, которые подходят на каждый день. В них можно пойти в садик, на прогулку, в гости. А вот праздничные наряды приобретайте в небольшом количестве.

Скидки

Это лучший способ сэкономить. На сайте https://www.detmir.ru/catalog/index/name/children_clothes/ детскую одежду можно купить с выгодой. Регулярные распродажи проводят в межсезонье, в преддверии праздников и т.д.

Можно отслеживать стоимость понравившейся вещи, просто добавив ее в "Избранное", чтобы в подходящий момент приобрести с большой скидкой. Также можно использовать промокоды.

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