Шесть приусадебных участков затопило в Бийском районе

По прогнозу, в ближайшие дни уровень воды может продолжить рост

12 июня 2023, 21:39, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Полеводка Бийского района из-за подъема уровня воды в Катуни подтопило шесть приусадебных участков. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что в двух домах водой покрыло пол. Жильцы с подтопленных участков временно переселились в другие строения на территории села.

На месте находятся оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели краевого управления ГОЧС.

В ближайшее время уровень воды может вырасти еще на два сантиметра.