Шесть приусадебных участков затопило в Бийском районе
По прогнозу, в ближайшие дни уровень воды может продолжить рост
12 июня 2023, 21:39, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В селе Полеводка Бийского района из-за подъема уровня воды в Катуни подтопило шесть приусадебных участков. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что в двух домах водой покрыло пол. Жильцы с подтопленных участков временно переселились в другие строения на территории села.
На месте находятся оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели краевого управления ГОЧС.
В ближайшее время уровень воды может вырасти еще на два сантиметра.
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