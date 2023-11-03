Шестеро учащихся Алтайского аграрного университета стали стипендиатами РСХБ

Стипендию от банка они будут получать весь учебный год

03 ноября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KH8T2

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

Пять талантливых студентов и аспирант главного аграрного вуза Алтайского края – государственного аграрного университета – получили почетное звание стипендиата Россельхозбанка.

Молодые люди обучаются по разным направлениям подготовки – менеджмент, экономика, агроинженерия. Солидную прибавку к стипендии в размере 15 тысяч рублей студенты и 20 тысяч аспирант будут получать в течение учебного года. Стипендиаты имеют отличную успеваемость, это люди с активной жизненной позицией, участники студенческих сельскохозяйственных отрядов, молодежных форумов, научных конференций.

Свидетельства о получении именных стипендий вручил заместитель директора Алтайского регионального филиала банка Юрий Ревединский. Он напомнил, что Россельхозбанк с 2019 года оказывает поддержку молодым перспективным студентам университета, и стипендиальная программа банка – это лучшие инвестиции в будущее аграрного края.

Во время встречи студенты рассказали о своих достижениях и планах на будущее. Один из стипендиатов этого года, студент 4 курса Иван Лопатин, или, как ласково его называет ректор, "наш Кулибин", с горящими глазами рассказывал о своем изобретении – кормодробилке. Она сделана из отечественных комплектующих, и ее продуктивность – две тонны в час. Для него именная стипендия – это и высокая оценка его труда, и возможность вложиться в совершенствование своего изобретения.

Ректор АГАУ Николай Колпаков подчеркнул важность финансовой поддержки талантливой молодежи и роль Россельхозбанка в этом проекте.

"С благодарностью хочу отметить, что многие проекты сотрудничества с Россельхозбанком носят системный характер. Одним из таких примеров является эта стипендиальная программа, которая начиналась только для студентов экономического факультета. Сейчас ее расширили с точки зрения возможности получения студентами разных направлений подготовки. Размер стипендии тоже значительно возрос, увеличилось и количество стипендиатов", – подчеркнул ректор.

И добавил, что стипендия – отличная мотивация для студентов и аспирантов добиваться еще больших результатов в научно-исследовательской и общественной деятельности. Именно такие молодые, талантливые, активные, прогрессивные специалисты сейчас и нужны в АПК.

Стипендиальная программа Россельхозбанка действует для талантливых студентов аграрных специальностей. В конкурсе учитывается хорошая успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.АО "Россельхозбанк"

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