Шестерых жителей Алтайского края наградил грамотами и благодарностями Владимир Путин

Президент РФ подписал соответствующий указ 13 февраля 2025 года

17 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил шестерых жителей Алтайского края почетными грамотами и благодарностями. Об этом сообщили в правительстве региона.

Почетной грамотой президента РФ награждены ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков и начальник управления образования администрации Бийска Антонина Мелихова.

За время работы в должности ректора АлтГТУ Андрей Марков организовал работу и взаимодействие структурных подразделений университета, направленное на совершенствование образовательного и научного процессов. Он является автором двух монографий, 19 статей в журналах и специальных изданиях, 18 патентов на изобретения. Под его руководством на базе университета функционируют более 20 студенческих отрядов различных направлений, в том числе отряд, отвечающий за работу по кибербезопасности.

Под руководством Антонины Мелиховой управление образования администрации Бийска постоянно участвует в разработке социально-экономических программ развития города: разрабатывает проекты территориальных программ по обеспечению населения образовательными услугами, управляет дошкольным и общим образованием, содействует созданию и работе оздоровительных организаций, организует отдых детей на каникулах.

Благодарностью президента РФ поощрены начальник Кулундинского филиала ОАО "Российские железные дороги" Олег Быков, председатель студенческого профкома АГАУ Константин Емелин, ассистент АГМУ Николай Корсиков и технолог бийского филиала ФНПЦ "Алтай" Константин Шакирзянов.

Олег Быков работает на железной дороге 32 года. В должности начальника Кулундинской дистанции инфраструктуры он сумел мобилизовать коллектив на успешное выполнение планов по ремонту и техобслуживанию железнодорожного пути, а также повышение безопасности движения поездов.

При участии Константина Емелина за год в университете проводится более 200 мероприятий различной направленности (культурно-массовые, общественно-полезные, спортивные). По его инициативе в 2023 году на базе АГАУ сформировали первый в стране студенческий сельскохозяйственный летный отряд "Вираж" для работы на агропромышленных предприятиях.

По инициативе Николая Корсикова в 2019 году на базе АГМУ создан первый студенческий медицинский отряд Алтайского края. В 2023 и 2024 годах отряд стал лучшим по работе в межрегиональном проекте в Кемерове и Барнауле. Николай Корсиков активно участвует в научно-исследовательской деятельности, автор более 50 научных работ.

Константин Шакирзянов, будучи грамотным специалистом во всех технических и технологических вопросах, принял ряд важных решений по организации новых производственных процессов, улучшению условий труда, обеспечению безопасности работ, а также экономии энергии, сырья и материалов. Свой богатый профессиональный опыт он передает молодым инженерно-техническим работникам.

По традиции губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит поощренным поздравительные телеграммы.