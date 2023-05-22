Шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России из-за СВО и санкций
Давление санкций значительно выросло, в результате страдает экономика страны
22 мая 2023, 12:25, ИА Амител
Инициативу с предложением ввести шестидневную рабочую неделю отправили главе Минтруда РФ Антону Котякову, пишут "Известия".
С соответствующим обращением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".
"Увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год", – говорится в обращении.
Отмечается, что сегодня давление санкций значительно выросло, в результате страдает экономика страны.
Авторы инициативы также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны народ трудился даже семь дней в неделю.
Ранее в России широко обсуждали переход на четырёхдневную рабочую неделю. В частности, в 2021 году зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил начать переход на такой график.
12:29:15 22-05-2023
совсем уже одурели
12:32:27 22-05-2023
Вы хлеборезку этого котякова видели ?
12:33:42 22-05-2023
Они там что курят???
12:36:54 22-05-2023
Там у Володи точно всё по плану?
12:42:24 22-05-2023
Интересно, а отпуск до 60 дней увеличат как у преподавателей? Или хотят работать 6 дней, а платить как за пять?
12:42:56 22-05-2023
То собираются четырёх дневную делать, то шестидневную. Эй наверху, уже пора определиться)
12:45:09 22-05-2023
от санкций нам только лутшее, поэтому надо проверить этого котякова на финансирование иностранными разведками
12:55:04 22-05-2023
А говорили, что санкции нам только на пользу. Выходит, не все санкции полезны?
13:21:31 22-05-2023
Гость (12:55:04 22-05-2023) А говорили, что санкции нам только на пользу. Выходит, не в... Санкции полезны тем, что вынуждают своё производство налаживать и свои товары выводят на рынок. Но пока это произойдет, экономику колбасит и плющит.
12:57:13 22-05-2023
Авторы инициативы также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны народ трудился даже семь дней в неделю.----Если серьёзно: А вот упоминание ВОВ, это конечно хорошо, надо не забыть отметить, что в период ВОВ была полная национализации накоплений ряда личностей (в категорию которых господа предложенцы попадают) и само собой государственное распределение на заводы. В общем я бы согласен на 6х дневку, но при условии, что у этих предлагающих все состояние изымут в помощь фронту, а их всех семейством отправят рабочими на завод.
12:59:11 22-05-2023
Уберите льготы "вольнодумцам", приравняйте зарплаты к соеднемедианной, сколько денег и нервов граждан сэкономите.
13:02:25 22-05-2023
Начинает просачиваться нелицеприятная правда о реальной ситуации в экономике страны. А ведь всё только начинается! И лето будет очень жарким!
13:03:44 22-05-2023
Давно пора, а то вон уже про четырех дневную неделю разговоры пошли. Сложная ситуация в мире, не о себе нужно думать, а о светлом будущем. Президент вон больше двадцати лет без выходных пашет и не жалуется. Отдыхать на пенсии будем, хотя многие и на пенсии не могут без работы, а тунеядцам и алкоголикам лишь бы не работать. На время СВО можно и 7 сделать, там люди вообще-то нас защищают
13:33:39 22-05-2023
Гость (13:03:44 22-05-2023) Давно пора, а то вон уже про четырех дневную неделю разговор... Ага. А когда сделают семидневку, можно вообще с предприятия не выпускать - удобнее же прямо там и жить И зп тогда не нужна будет - похлебки налил, и вся любовь, че еще надо-то. Как это там было - ребенку достаточно тарелки супа? Так и взрослому тоже. Ок, две тарелки, уговорили. Ну и робу выдать еще. Заодно и теплая одежка не нужна будет, если наружу не выходить. Отлично же будет.
14:20:55 22-05-2023
Гость (13:03:44 22-05-2023) Давно пора, а то вон уже про четырех дневную неделю разговор... Вы можете даже на сон не прерываться)))
13:04:34 22-05-2023
Гость (12:32:27 22-05-2023) Вы хлеборезку этого котякова видели ? ... Посмотрел. Вспомнил эпизод с "сиротами" из фильма "12 стульев".
13:06:26 22-05-2023
Гость (12:32:27 22-05-2023) Вы хлеборезку этого котякова видели ? ... О России думает постоянно, отсюда гормональные сбои
13:10:40 22-05-2023
Рабочий день сделать 10-ти часовым,неделю- шестидневку,отпуск-неделя в год, пособие по безработице отменить,больничные с орв отменить-иначе никак!
13:48:21 22-05-2023
Меньше праздников надо гулять - Новый год 10дней, 9 мая 10 дней, 8 марта 4 дня и т.д. Зачем столько?
14:27:29 22-05-2023
Гость (13:48:21 22-05-2023) Меньше праздников надо гулять - Новый год 10дней, 9 мая 10 д... А как вы так насчитали - 9 мая 10 дней? Отдыхали 8 мая и 9 мая. Это 2 дня, а никак не 10ть.
14:28:16 22-05-2023
Гость (13:48:21 22-05-2023) Меньше праздников надо гулять - Новый год 10дней, 9 мая 10 д... 8 марта отдыхали только 8 марта. Вы как там гуляете на работе? В загул уходите что-ли?
17:43:41 22-05-2023
Гость (13:48:21 22-05-2023) Меньше праздников надо гулять - Новый год 10дней, 9 мая 10 д... Вы где работаете? Мы лично так не отдыхали.
14:01:30 22-05-2023
гость (12:42:24 22-05-2023) Интересно, а отпуск до 60 дней увеличат как у преподавателей... какой еще отпуск, придумал то же, с 8 до 20 с понедельника по субботу, без отпуска за чашку риса.
15:18:58 22-05-2023
Вот на кого санкции наложили, те пусть и работают. Хоть семь дней в неделю по 20 часов.
16:22:52 22-05-2023
А потом мы реки повернем вспять
08:55:00 23-05-2023
А давайте всю Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" отправим добровольцами в СВО.