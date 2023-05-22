Шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России из-за СВО и санкций

Давление санкций значительно выросло, в результате страдает экономика страны

22 мая 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Инициативу с предложением ввести шестидневную рабочую неделю отправили главе Минтруда РФ Антону Котякову, пишут "Известия".

С соответствующим обращением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

"Увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год", – говорится в обращении.

Отмечается, что сегодня давление санкций значительно выросло, в результате страдает экономика страны.

Авторы инициативы также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны народ трудился даже семь дней в неделю.

Ранее в России широко обсуждали переход на четырёхдневную рабочую неделю. В частности, в 2021 году зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил начать переход на такой график.