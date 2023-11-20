Шестикласснику стало плохо после того как он покурил вейп в красноярской школе

Мальчик упал и сильно ударился головой о кафель

20 ноября 2023, 11:49, ИА Амител

Кадр из видео

Шестикласснику стало плохо после того как он покурил вейп в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

По словам учеников, мальчик на перемене зашел в туалет, увидел там старшеклассников и попросил у них устройство, чтобы затянуться.

После первого же вдоха ребенку стало плохо, он потерял равновесие, упал, сильно ударился о кафель, после чего его стошнило.

Другие дети хотели вызвать скорую, но шестиклассник пришел в себя без посторонней помощи. Говорят, что подобное с ним произошло в первый раз.