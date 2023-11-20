Шестикласснику стало плохо после того как он покурил вейп в красноярской школе
Мальчик упал и сильно ударился головой о кафель
20 ноября 2023, 11:49, ИА Амител
Кадр из видео
Шестикласснику стало плохо после того как он покурил вейп в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.
По словам учеников, мальчик на перемене зашел в туалет, увидел там старшеклассников и попросил у них устройство, чтобы затянуться.
После первого же вдоха ребенку стало плохо, он потерял равновесие, упал, сильно ударился о кафель, после чего его стошнило.
Другие дети хотели вызвать скорую, но шестиклассник пришел в себя без посторонней помощи. Говорят, что подобное с ним произошло в первый раз.
11:53:34 20-11-2023
Хорошая отмазка-попросил у старшеклассников.
11:56:58 20-11-2023
До этого курил в разных школах, но вот красноярская доконала
12:23:06 20-11-2023
а курил бы обычные сигареты - такого бы не случилось!
12:28:34 20-11-2023
гость (12:23:06 20-11-2023) а курил бы обычные сигареты - такого бы не случилось!... Гадость тоже. Еще и вонять потом будет.
12:59:19 20-11-2023
Гость (12:28:34 20-11-2023) Гадость тоже. Еще и вонять потом будет.... В том то и дело, что простые несладкие и воняют. Их много не выкуришь. А эти вейпы курят, как леденцы сосут.
14:04:05 20-11-2023
Гость (12:59:19 20-11-2023) В том то и дело, что простые несладкие и воняют. Их много не... да и пусть сосут. Мне, как прохожему приятнее нюхать запах вейпов, чем вонючие простые папироски.
14:25:06 20-11-2023
Гость (14:04:05 20-11-2023) да и пусть сосут. Мне, как прохожему приятнее нюхать запах в... ... бойтесь равнодушных людей. Это с их молчаливого согласия совершаются все преступления на земле.
17:03:01 20-11-2023
Гость (14:25:06 20-11-2023) ... бойтесь равнодушных людей. Это с их молчаливого согласи... Так если ВЫ САМИ вреди себе курением, вы что, ждете, чтобы Я забрала у вас ваши папироски/вейпики? Или что вы ждете? Вы дитё малое безвольное, что всё ждете, кто ЗА ВАС будет ЗА ВАМИ следить?
17:04:22 20-11-2023
Гость (14:25:06 20-11-2023) ... бойтесь равнодушных людей. Это с их молчаливого согласи... А, вообще, вы весьма хитрожопый! =) Да, я наркоман, и отказывать от наркоты не собираюсь. Но! Вы должны мне сопереживать и бороться за меня. Иначе вы равнодушный бяка. За-ши-бись! Хорошо устроились.
17:09:50 20-11-2023
Гость (17:04:22 20-11-2023) А, вообще, вы весьма хитрожопый! =) Да, я наркоман, и отказы... Поцелуйте его в рот. Пусть его стошнит.
19:20:17 20-11-2023
Гость (17:09:50 20-11-2023) Поцелуйте его в рот. Пусть его стошнит.... Вот и поцелуй его куда хочешь. Пусть его стошнит.
13:48:49 20-11-2023
Гость (12:28:34 20-11-2023) Гадость тоже. Еще и вонять потом будет.... Странные люди минусуют очевидные факты =) Всё это курево - ГАПДОСТЬ. И это факт. Воняет? Да. И это тоже факт. Вы только себя обманываете, когда отрицаете очевидное.
12:26:39 20-11-2023
Красноярск, плохая экология, режим черного неба. Курил бы в Барнауле и не упал бы))
13:52:48 20-11-2023
Кого обвинят в этот раз? Опять классуху?
14:04:29 20-11-2023
Гость (13:52:48 20-11-2023) Кого обвинят в этот раз? Опять классуху?... Родителей. Которые такую бестолочь родили.
14:04:40 20-11-2023
Гость (13:52:48 20-11-2023) Кого обвинят в этот раз? Опять классуху?... Ну не матушку же школьника, которая закрывает глаза на увлечение сына.
15:20:48 20-11-2023
Может он до этого что-то другое покурил.
17:18:02 20-11-2023
Сенсемилья - мой флаг!
18:20:13 20-11-2023
Моя дочь в школе не ходит в туалет, потому что там много детей на перемене курят вейп. А многие родители не подозревают, что их дети курят. Предлагаю школам обязать родителей дежурить в школьных туалетах, может быть, тогда глаза откроются.
19:21:28 20-11-2023
Горожанка (18:20:13 20-11-2023) Моя дочь в школе не ходит в туалет, потому что там много дет... Это точно. Моя дочь тоже говорит, что в школьном туалете вечно тусуются старшеклассницы и курят там всё подряд.
18:22:28 20-11-2023
Недавно слушала на радио "Маяк" передачу о вейпах. Исследования показали, что курение вейпов приведёт к ранней деменции.
19:19:38 20-11-2023
Гость (18:22:28 20-11-2023) Недавно слушала на радио "Маяк" передачу о вейпах. Исследова... Курякам нечего терять. Этим их не испугаешь.
20:35:37 20-11-2023
Гость (18:22:28 20-11-2023) Недавно слушала на радио "Маяк" передачу о вейпах. Исследова... а можно поинтересоваться из-за чего? и не кажется ли вам, что эти передачи заказывает вонючее табачное лобби? если что, я бросила курить 28.10 прошлого года именно благодаря сначала СНТ, потом вейпам с нулевой жижей. стаж курения 30+ лет. пс. там в составе вода + пропиленгликоль, глицерин + ароматизаторы + никотин. и я не говорю, что это полезно, но это в сотни раз безопаснее обычных сигарет точно.