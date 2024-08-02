Шествие с портретами погибших и трогательные песни. Как в Барнауле проходит День ВДВ

К портретам, расположенным на аллее, десантники и обычные жители города несли цветы

02 августа 2024, 13:30, ИА Амител

День ВДВ в Барнауле – 2024 / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. На аллее на улице Малахова прошло шествие десантников с портретами погибших боевых товарищей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил десантников с Днем ВДВ. Он обратился к ветеранам, несущим службу сейчас и тем, кто только собирается вступить в ряды ВДВ: "Вашу роль, ваш вклад во время самых сложных конфликтов и боевых действий трудно переоценить. Спасибо!"

Напомним, датой создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года: в этот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с парашютами с бомбардировщика ТБ-3. 11 декабря 1932 года принято постановление о создании воздушно-десантных подразделений.