Шествие с портретами погибших и трогательные песни. Как в Барнауле проходит День ВДВ
К портретам, расположенным на аллее, десантники и обычные жители города несли цветы
02 августа 2024, 13:30, ИА Амител
В Барнауле сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. На аллее на улице Малахова прошло шествие десантников с портретами погибших боевых товарищей.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил десантников с Днем ВДВ. Он обратился к ветеранам, несущим службу сейчас и тем, кто только собирается вступить в ряды ВДВ: "Вашу роль, ваш вклад во время самых сложных конфликтов и боевых действий трудно переоценить. Спасибо!"
Напомним, датой создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 года: в этот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с парашютами с бомбардировщика ТБ-3. 11 декабря 1932 года принято постановление о создании воздушно-десантных подразделений.
14:35:29 02-08-2024
За ВДВ !!!
14:40:46 02-08-2024
С праздником, десантники.
08:57:57 03-08-2024
ВДВ, это слава прошлых лет, сейчас эпоха дронов, а ВДВ сейчас, как в прошлом конница Александра Македонского, канувшая в лету.