"Шевелились только пальчики". Новорожденному повредили руку в новосибирской больнице

Мама малыша обратилась в СК, Минздрав и прокуратуру

02 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

31-летней жительнице Новосибирска после родов принесли новорожденного сына с синим лицом и поврежденной рукой. Об этом женщина рассказала изданию "КП-Новосибирск".

Со слов сибирячки, из-за того что мальчик был крупным, роды шли тяжело, а врачи не стали делать кесарево, несмотря на просьбы. Когда младенца осматривали, матери показалось, что он очень вялый. "Помню, сыночек обмяк, будто тряпочка... Уже вечером медсестра сказала, что у моего мальчика синяк на все лицо и плохо шевелится ручка", – говорит женщина.

При этом врачи не сообщили ей диагноз, а просто отметили, что ручка висит и нужно понаблюдать, отметила горожанка. Позднее синяк на лице у малыша прошел, но относительно руки ему в итоге диагностировали парез Дюшена-Эрба.

"У сына не поднималась рука, шевелились только пальчики. Сейчас ситуация лучше. Потом мне объяснили, что обе травмы ребенок мог получить во время родов. Сначала он застрял головой – отсюда синяк, а потом – плечом, вот и травмировал руку", – уточняет сибирячка.

Сейчас мальчик с мамой находится в Ярославле на реабилитации. Врачи делают новорожденному ЛФК, массажи и обертывания. Его мама уже написала обращения в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав, чтобы те провели проверки и выяснили, почему ее ребенок пострадал. Если вина врачей будет доказана, их могут привлечь к уголовной ответственности.