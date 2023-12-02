"Шевелились только пальчики". Новорожденному повредили руку в новосибирской больнице
Мама малыша обратилась в СК, Минздрав и прокуратуру
02 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
31-летней жительнице Новосибирска после родов принесли новорожденного сына с синим лицом и поврежденной рукой. Об этом женщина рассказала изданию "КП-Новосибирск".
Со слов сибирячки, из-за того что мальчик был крупным, роды шли тяжело, а врачи не стали делать кесарево, несмотря на просьбы. Когда младенца осматривали, матери показалось, что он очень вялый. "Помню, сыночек обмяк, будто тряпочка... Уже вечером медсестра сказала, что у моего мальчика синяк на все лицо и плохо шевелится ручка", – говорит женщина.
При этом врачи не сообщили ей диагноз, а просто отметили, что ручка висит и нужно понаблюдать, отметила горожанка. Позднее синяк на лице у малыша прошел, но относительно руки ему в итоге диагностировали парез Дюшена-Эрба.
"У сына не поднималась рука, шевелились только пальчики. Сейчас ситуация лучше. Потом мне объяснили, что обе травмы ребенок мог получить во время родов. Сначала он застрял головой – отсюда синяк, а потом – плечом, вот и травмировал руку", – уточняет сибирячка.
Сейчас мальчик с мамой находится в Ярославле на реабилитации. Врачи делают новорожденному ЛФК, массажи и обертывания. Его мама уже написала обращения в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав, чтобы те провели проверки и выяснили, почему ее ребенок пострадал. Если вина врачей будет доказана, их могут привлечь к уголовной ответственности.
11:09:32 02-12-2023
Только помните, своими судами вы сокращает общее количество работников Минздрава. Не только на кого у суд подаёте, но и всех потенциальных, кто это и подобные истории почитает. Когда очевидно Минздрав делов, дал не то лекарство, назначил лечение от другой болезни и лечение навредило, тут есть повод. А тут своей же рожала сама. Надо было маслом намазать что ли?! Кесарево в крайнем случае назначают. А эластичность и расширение выходного отверстия не знаю, проверяют или нет перед родами.
11:50:20 02-12-2023
Гость (11:09:32 02-12-2023) Только помните, своими судами вы сокращает общее количество... Вина врачей есть, с крупным плодом, надо было отправить на плановое кесарево, меня спросили как рожала моя мама, только тогда когда у меня закончилась родовая дейтельность, перед экстренным кесаревым, а могли спросить до родов и направить на плановое кесарево, а меня щипцами у мамы вытаскивали, предпосылки к тяжёлым родам были по наследству, я сама вообще не смогла родить.
12:56:29 02-12-2023
Гость (11:09:32 02-12-2023) Только помните, своими судами вы сокращает общее количество... Давай теперь всех детей калечить чтоли? Сколько случаев было когда детей подменяли или травмы наносили, тебе то клоуну плевать что ребенок возможно станет инвалидом. Не тебе же повредили конечность.
06:16:22 03-12-2023
Максим (12:56:29 02-12-2023) Давай теперь всех детей калечить чтоли? Сколько случаев было... Как раз наверное потому и подменяли, заместо травмированного приносили здоровенького, от которого отказалась роженица? Потому что за отказника никто потом не будет в суды подавать. Интересно, в СССР тоже по судам бегали после родов?.. а то умные все стали и юристов кругом полно
11:42:21 02-12-2023
Экстренное кесарево бы сделали не лучше было бы, у меня было экстренное кесарево, назад ребенка тянут, в результате кровоизлияние, но маму я понимаю, мне тоже хотелось всех засудить, но было некогда заниматься этим, занималась лечением ребенка, все восстановилось, главное лечить до года.
14:35:32 02-12-2023
Гость (11:42:21 02-12-2023) Экстренное кесарево бы сделали не лучше было бы, у меня было... А моего ребенка спасли, сделав экстренное кесарево.
12:23:16 02-12-2023
Действительно, процесс родов всегда уникален. У меня, помню, тоже была фраза "плечики застряли". Я тогда пошутила, что плечистый ребёночек (тогда ещё не делали УЗИ для определения пола). Всё прошло без последствий для сына.
12:35:14 02-12-2023
Да скоро уже все врачи и учителя разбегутся. С таким отношением.
14:37:04 02-12-2023
Гость (12:35:14 02-12-2023) Да скоро уже все врачи и учителя разбегутся. С таким отношен... А власти что-то не разбегаются. Сколько их не ругай. Разбегаются люди от низких зарплат, а не от проверок.
17:35:45 02-12-2023
Гость (14:37:04 02-12-2023) А власти что-то не разбегаются. Сколько их не ругай. Разбега... Что-то вы на власти в суды не подаете и во все инстанции не жалуетесь. Ссыкотно, да?
13:23:16 02-12-2023
Ходить надо больше беременным, а не жир копить. И роды будут лёгкие.
14:48:54 02-12-2023
ДЦП, родовые травмы, щипцы..Вот никогда не понимала какое-то упорное нежелание врачей делать кесарево. При кесареве риск для плода минимальный. Для мамы тоже. Уснула, проснулась - детка жива и здорова. Сама перенесла два - прекрасные здоровые дети. Договаривалась специально после "родов" знакомой, ребенок которой задохнулся и в итоге ДЦП
22:45:07 02-12-2023
Гость (14:48:54 02-12-2023) ДЦП, родовые травмы, щипцы..Вот никогда не понимала какое-то... Согласна с вами, зачем рисковать здоровьем ребенка, когда можно сделать плановое кесарево.