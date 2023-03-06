Широкая, русская, развесёлая: как Русское Радио Барнаул провожало зиму в Парке спорта

Самую русскую масленицу посетили несколько тысяч барнаульцев

06 марта 2023, 18:15, ИА Амител

Масленица в Парке спорта / Фото: Татьяна Алдабаева

Алтайская зима пока не уступает свои права весне, а зря, ведь Барнаул её бурно и весело проводил. В конце февраля в Парке спорта Алексея Смертина прошёл большой народный праздник, который посетили несколько тысяч человек. "Самую русскую Масленицу" организовало Русское Радио Барнаул.

Горожане активно участвовали в самых разных развлечениях – состязаниях на ловкость, силу и смекалку – и выигрывали призы от Русского Радио и спонсоров праздника. Особенно гостям понравился бой подушками на бревне, зона с деревянными гантелями и метание веника. Интерес вызвали и беспроигрышные шашки сыром. Но самым многолюдным в этот день стал масленичной столб, где каждый час награждали тройку лучших – тех, кто быстрее всех добрался до отметки на канате.

Ведущие праздника, среди которых была Аня Плеханова с Русского Радио Барнаул, зарядили гостей прекрасным настроением, порадовали конкурсами и подарками.













































Масленица в Парке спорта / Фото: Татьяна Алдабаева

Посмотреть полный фотоотчёт с праздника можно в группе ВК "Русское Радио Барнаул" и в группе ВК "Парк спорта".

Призовой фонд для участников интерактивных зон предоставило ООО "Научно-производственное предприятие "Интер-Масло"".

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ИП Шаповалова А.Д.

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