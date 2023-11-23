Региональный управляющий Ирина Бубенко отметила масштаб и значимость проекта

23 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Ирина Бубенко и Николай Зюзин

Идея народного голосования оказалась близка не только жителям Алтайского края, но и самим бизнесменам. Как рассказала amic.ru на церемонии награждения премии "Народный знак качества" 21 ноября региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко, проект важен, потому что дает участникам поддержку и известность.

"Что нужно бизнесменам? Им нужно признание их бизнеса, признание их лидерства", – отметила Ирина Бубенко.

Она добавила – банк тоже старается быть полезным и участвовать в общем деле на благо алтайских компаний. Именно поэтому Альфа-Банк стал стратегическим партнером премии.

"Мне кажется, в самом названии, в слове „народный” – суть формата. И вообще очень классно, когда любой житель, любой человек – неважно, сотрудник компании или бизнесмен, может поддержать тот или иной бизнес. Поэтому формат – замечательный", – подчеркнула Ирина Бубенко.

И добавила: за премией следила, оценивая ее с нескольких ракурсов: во-первых, было интересно, кто заявлен. Во-вторых, "хотелось, чтобы было видно движение бизнеса".

"Если компания заявлена, появилась, значит – ее оценили. Значит, она уже сделала что-то ощутимое для края, для бизнеса", – отметила региональный управляющий Альфа-Банка.

Очень важно, что участником премии могла стать любая компания, подчеркнула бизнес-леди. Именно этот фактор может подстегнуть конкуренцию и познакомить нас с будущими лидерами. Кстати, сама она вручила статуэтку победителя директору алтайского филиала "ВСК" Николаю Зюзину (на фото с Ириной Бубенко). Компания лидировала в номинации "Сервис и услуги".

"Масштаб грандиозный! Охват неограниченного количества компаний, которые можно было заявить, дает основу для лидерства в будущем. Вот эта масштабность, широта охвата поражает", – подчеркнула Ирина Бубенко.

Премия "Народный знак качества", где каждый мог сделать участником свою любимую компанию, проходила с 14 сентября 2023 года. Жители Алтайского края номинировали свыше 500 компаний, и 20 из них стали победителями.