Школьница продавала интимные фото родному отцу в мессенджере
Родители девочки давно в разводе
19 мая 2023, 17:42, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала собственному отцу интимные фотографии, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
"Отец платил ей по 9000 рублей за фотографию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что родители девочки давно в разводе. Мать школьницы случайно узнала о переписке, в которой отец не только получал фотографии, но и комментировал их.
Женщина написала заявление в полицию. Мужчину задержали.
Ранее 14-летняя девочка из Барнаула год отсылала свои обнаженные фото 25-летнему хабаровчанину.
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