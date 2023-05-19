Школьница продавала интимные фото родному отцу в мессенджере

Родители девочки давно в разводе

19 мая 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала собственному отцу интимные фотографии, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

"Отец платил ей по 9000 рублей за фотографию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родители девочки давно в разводе. Мать школьницы случайно узнала о переписке, в которой отец не только получал фотографии, но и комментировал их.

Женщина написала заявление в полицию. Мужчину задержали.

Ранее 14-летняя девочка из Барнаула год отсылала свои обнаженные фото 25-летнему хабаровчанину.