Школьница пропала в алтайском селе

Девочка ушла из дома 11 октября и не вернулась

12 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт"

13-летнюю девочку ищут в селе Шипуново Алтайского края. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".

11 октября школьница ушла из дома. До сих пор ее местоположение неизвестно.

Приметы: рост 152, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Была одета: черно-белая рубашка, коричневая футболка, черные брюки, зеленые сланцы.

Всех, кто может обладать информацией о месте, где находится ребенок, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.