Школьница пропала в алтайском селе
Девочка ушла из дома 11 октября и не вернулась
12 октября 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: "ЛизаАлерт"
13-летнюю девочку ищут в селе Шипуново Алтайского края. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".
11 октября школьница ушла из дома. До сих пор ее местоположение неизвестно.
Приметы: рост 152, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.
Была одета: черно-белая рубашка, коричневая футболка, черные брюки, зеленые сланцы.
Всех, кто может обладать информацией о месте, где находится ребенок, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.
19:19:34 12-10-2023
Капец, запускайте дроны. К военным обратитесь, пусть со спутников посмотрят. Что значит исчезла. Ребёнку помощь возможно нужна, счёт может идти на секунды!!!!
06:03:57 13-10-2023
Гость (19:19:34 12-10-2023) Капец, запускайте дроны. К военным обратитесь, пусть со спут... и к чему ваша истерика?
08:24:16 13-10-2023
Гость (06:03:57 13-10-2023) и к чему ваша истерика? ... К тому что работать надо ,а не сопли жевать.
12:28:28 17-10-2023
Гость (19:19:34 12-10-2023) Капец, запускайте дроны. К военным обратитесь, пусть со спут... Девочку задушили дома подушкой и ничего лучше не придумали как подвесить её на верёвку на заброшей заправке недалеко от дома, списав на самоубийство. Я сам с того села. Там очень страшная ситуация, описывать очень долго.