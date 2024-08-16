Школьница терроризирует сверстников в Барнауле
Полиция приняла заявление и начала проверку
16 августа 2024, 12:20, ИА Амител
Кадр из видео / Сообщество Barnaul22
Школьница избивает сверстников в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "Barnaul 22".
По словам мамы одной из пострадавших, от рук маленькой тиранши пострадали уже несколько человек в Индустриальном районе. Дети боятся выходить на улицу, потому что рискуют снова стать жертвами насилия.
Одна семья уже написала заявление в полицию, родители второго пострадавшего ребенка также собираются обратиться к правоохранителям.
В МВД прокомментировали ситуацию. Заявление приняли, начали проверку.
12:52:59 16-08-2024
раньше таких на учет ставили и в спец учреждения определяли, а теперь это типа гиперактивные и прочая и прочая... дети
13:37:31 16-08-2024
Гость (12:52:59 16-08-2024) раньше таких на учет ставили и в спец учреждения определяли,... а все потому-что яжематери в задницу целуют своих деток все им дозволяя, на замечания ну это же ребенок.
все ватными стали чуть что в полицию бегут уверен если соберется школота толпой и наваляет соплячке то родители соплячки побегут в полицию плакаться
13:38:24 16-08-2024
Гость (12:52:59 16-08-2024) раньше таких на учет ставили и в спец учреждения определяли,... Щас в учреждения не отправят, но на учёт поставят всех, включая потерпевших.
12:54:35 16-08-2024
Этткаг? Одна всех избивает? Там дитя Кинг-Конга что-ли?
14:26:05 16-08-2024
Гость (12:54:35 16-08-2024) Этткаг? Одна всех избивает? Там дитя Кинг-Конга что-ли?... ну, может у неё XYхромосомы, а другие девочки гендерно нормальные и законопослушные
16:25:08 16-08-2024
Гость (14:26:05 16-08-2024) ну, может у неё XYхромосомы, а другие девочки гендерно норма... Так написано, что она сверстников избивает. Вдумайтесь - ИЗБИВАЕТ! Не сверстниц. Ну и быть законопослушным не одно и то же, что быть жертвой.
17:44:55 16-08-2024
Гость (16:25:08 16-08-2024) Так написано, что она сверстников избивает. Вдумайтесь - ИЗБ... Если ты не избиваешь людей - то ты жертва? А по какому закону у нас в стране разрешено избивать? Вы осуждаете детей за то, что они не отвечают насилием на насилие и до сих пор не изуродовали агрессивную мразь?
22:01:28 16-08-2024
можно фотку этой обезьяны?