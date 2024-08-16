Школьница терроризирует сверстников в Барнауле

Полиция приняла заявление и начала проверку

16 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Кадр из видео / Сообщество Barnaul22

Школьница избивает сверстников в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "Barnaul 22".

По словам мамы одной из пострадавших, от рук маленькой тиранши пострадали уже несколько человек в Индустриальном районе. Дети боятся выходить на улицу, потому что рискуют снова стать жертвами насилия.

Одна семья уже написала заявление в полицию, родители второго пострадавшего ребенка также собираются обратиться к правоохранителям.

В МВД прокомментировали ситуацию. Заявление приняли, начали проверку.