Школьница в Хабаровском крае сняла на камеру, как один одноклассник избил другого
Прокуратура региона начала проверку и отправила пострадавшего на медицинское освидетельствование
10 октября 2023, 17:05, ИА Амител
Видео драки учеников в школе поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края попало в Сеть. Как сообщает телеканал "360", прокуратура региона начала проверку и отправила пострадавшего на медицинское освидетельствование.
В ролике мальчик в кадетской форме издевался над одноклассником. Он бил его свернутым спортивным ковриком, а после поднимал и бросал на пол. За избиением наблюдали одноклассники, а видео сняла одна из девочек.
В прокуратуре сообщили, что сейчас состояние мальчика, по предварительным данным, оценивается как удовлетворительное. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование.
Правоохранители начали проверку, в ходе которой оценят исполнение своих обязанностей должностными лицами школы и органов системы профилактики. При необходимости они примут меры прокурорского реагирования.
17:36:26 10-10-2023
Дети какие-то странные. Никто не заступился и не прекратил это. А мы заступались. И не позволяли обижать даже мальчика, который никому в классе не нравился. Да, не нравился. Но шпынять его не позволяли.
18:44:59 10-10-2023
Гость (17:36:26 10-10-2023) Дети какие-то странные. Никто не заступился и не прекратил э... Сознание переформатировано, где ничего человеческого уже не осталось. Звери!
18:23:27 10-10-2023
А теперь чтобы подобного не было предложили https://www.amic.ru/news/smartfony-predlozhili-zapretit-v-rossiyskih-shkolah-531412
20:01:29 10-10-2023
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