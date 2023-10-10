Школьница в Хабаровском крае сняла на камеру, как один одноклассник избил другого

Прокуратура региона начала проверку и отправила пострадавшего на медицинское освидетельствование

10 октября 2023, 17:05, ИА Амител

Видео драки учеников в школе поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края попало в Сеть. Как сообщает телеканал "360", прокуратура региона начала проверку и отправила пострадавшего на медицинское освидетельствование.

В ролике мальчик в кадетской форме издевался над одноклассником. Он бил его свернутым спортивным ковриком, а после поднимал и бросал на пол. За избиением наблюдали одноклассники, а видео сняла одна из девочек.

В прокуратуре сообщили, что сейчас состояние мальчика, по предварительным данным, оценивается как удовлетворительное. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование.

Правоохранители начали проверку, в ходе которой оценят исполнение своих обязанностей должностными лицами школы и органов системы профилактики. При необходимости они примут меры прокурорского реагирования.