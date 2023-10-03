Школьница заманила красивую подругу в сибирский лес и изрезала до полусмерти
Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии
03 октября 2023, 13:25, ИА Амител
В Новосибирской области 14-летняя девочка канцелярским ножом изуродовала 13-летнюю подругу после ссоры, пишет "КП-Новосибирск".
"Инцидент произошел 1 октября. По данным следствия, девочки были в лесу. Одна из них ножом начала бить подругу, та сопротивлялась, смогла вырваться, убежать. СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство", – отмечает издание.
Девочки живут в одном поселке. По словам местных жителей, обе из благополучных семей, тихие и спокойные.
Почему произошел конфликт, пока неизвестно. Предположительно, старшая завидовала красоте младшей.
Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подругу задержали, ей грозит до шести лет лишения свободы, решается вопрос о мере пресечения.
13:27:36 03-10-2023
Ну это ведь не нормально. куда катимся?
14:27:44 03-10-2023
Гость (13:27:36 03-10-2023) Ну это ведь не нормально. куда катимся?... Прикатились уже. Это "дети" культа инста-красавиц подросли... Что им в головы могли вложить безмозглые куры, круглосуточно следящие за одинаковыми носами и сиськами жён реперов и футболистов?
16:07:45 03-10-2023
Элен без ребят (14:27:44 03-10-2023) Прикатились уже. Это "дети" культа инста-красавиц подросли.... лучше пусть инстасамят,чем рожают в 12-13 лет. над клоунами хоть поржать можно,а брюхатых дурочек даже не жалко.
13:58:12 03-10-2023
Лучше уж завести собаку, чем подругу.
16:47:10 03-10-2023
Уже не первый раз подруга подругу режет из-за красоты. Возраст не на много отличается. В разных регионах, постоянно пишут об этом.
10:25:01 05-10-2023
1 (16:47:10 03-10-2023) Уже не первый раз подруга подругу режет из-за красоты. Возра... Не в красоте дело, а в зависти. А завидовать могут не красоте, так достатку, красивой одежде, обаятельности и прочему. Поэтому важно уметь выбирать адекватных подруг, а не завистниц.