НОВОСТИПроисшествия

Школьница заманила красивую подругу в сибирский лес и изрезала до полусмерти

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии

03 октября 2023, 13:25, ИА Амител

Старшая (слева) и младшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей
Старшая (слева) и младшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей

В Новосибирской области 14-летняя девочка канцелярским ножом изуродовала 13-летнюю подругу после ссоры, пишет "КП-Новосибирск".

"Инцидент произошел 1 октября. По данным следствия, девочки были в лесу. Одна из них ножом начала бить подругу, та сопротивлялась, смогла вырваться, убежать. СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство", – отмечает издание.

Девочки живут в одном поселке. По словам местных жителей, обе из благополучных семей, тихие и спокойные.

Почему произошел конфликт, пока неизвестно. Предположительно, старшая завидовала красоте младшей.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подругу задержали, ей грозит до шести лет лишения свободы, решается вопрос о мере пресечения.

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети

В сибирской школе две девочки подрались, распылили «перцовку» и сломали раковину

В новосибирском Минобразования отметили, что в курсе случившегося и «держат ситуацию на контроле»
НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область Криминал дети Нападения на людей

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:27:36 03-10-2023

Ну это ведь не нормально. куда катимся?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:27:44 03-10-2023

Гость (13:27:36 03-10-2023) Ну это ведь не нормально. куда катимся?... Прикатились уже. Это "дети" культа инста-красавиц подросли... Что им в головы могли вложить безмозглые куры, круглосуточно следящие за одинаковыми носами и сиськами жён реперов и футболистов?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кот

16:07:45 03-10-2023

Элен без ребят (14:27:44 03-10-2023) Прикатились уже. Это "дети" культа инста-красавиц подросли.... лучше пусть инстасамят,чем рожают в 12-13 лет. над клоунами хоть поржать можно,а брюхатых дурочек даже не жалко.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:12 03-10-2023

Лучше уж завести собаку, чем подругу.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

16:47:10 03-10-2023

Уже не первый раз подруга подругу режет из-за красоты. Возраст не на много отличается. В разных регионах, постоянно пишут об этом.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:01 05-10-2023

1 (16:47:10 03-10-2023) Уже не первый раз подруга подругу режет из-за красоты. Возра... Не в красоте дело, а в зависти. А завидовать могут не красоте, так достатку, красивой одежде, обаятельности и прочему. Поэтому важно уметь выбирать адекватных подруг, а не завистниц.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров