Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии

03 октября 2023, 13:25, ИА Амител

Старшая (слева) и младшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей

В Новосибирской области 14-летняя девочка канцелярским ножом изуродовала 13-летнюю подругу после ссоры, пишет "КП-Новосибирск".

"Инцидент произошел 1 октября. По данным следствия, девочки были в лесу. Одна из них ножом начала бить подругу, та сопротивлялась, смогла вырваться, убежать. СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство", – отмечает издание.

Девочки живут в одном поселке. По словам местных жителей, обе из благополучных семей, тихие и спокойные.

Почему произошел конфликт, пока неизвестно. Предположительно, старшая завидовала красоте младшей.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подругу задержали, ей грозит до шести лет лишения свободы, решается вопрос о мере пресечения.