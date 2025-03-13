Школьник из Барнаула завоевал золото и денежный приз на всероссийской олимпиаде по химии

Победа открыла для мальчика новые перспективы на будущее

13 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Победитель олимпиады "Потомки Менделеева" / Фото: архив Максима Алексеева

Девятиклассник Максим Алексеев из барнаульской гимназии № 123 стал победителем всероссийской олимпиады по химии и химической технологии "Потомки Менделеева", которая прошла с 1 по 4 марта 2025 года в Менделеевске.

Очный этап интеллектуального состязания собрал 70 старшеклассников из 17 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. В отборочном туре, проходившем онлайн, участвовали около 750 человек из 36 регионов. Задания для участников разрабатывали ученые Казанского федерального университета.

Максим признался, что поездка оставила яркие впечатления. Ему понравилась атмосфера мероприятия, а сами задания, несмотря на сложность, оказались очень интересными. Особенно запомнилась одна из задач, в которой химия была тесно связана с юмором Михаила Задорнова.

Победитель олимпиады "Потомки Менделеева" / Фото: архив Максима Алексеева

Максим ­– единственный представитель Алтайского края, который завоевал сертификат на 100 тысяч рублей. Его мальчик решил использовать для покупки мощного ноутбука, необходимого для учебы.

По словам мамы, Екатерины Алексеевой, в это же время проходил турнир имени Ломоносова, но сын выбрал олимпиаду "Потомки Менделеева" и остался доволен решением. Она также выразила благодарность благотворительному фонду "Мой Алтай" за поддержку. Ведь именно фонд взял на себя оплату перелета Максима на олимпиаду и обратно, дав ему возможность проявить себя на престижном интеллектуальном соревновании.

Сам школьник сравнивает участие в олимпиадах со спортом, где важны постоянные тренировки и работа над собой. Победа открыла перед Максимом большие перспективы: он получил право на поступление в ведущие московские вузы без экзаменов, а также приглашение в сборную России по химии. Сейчас мальчик активно готовится к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников и стремится к тому, чтобы стать абсолютным победителем.