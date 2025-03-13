Школьник из Барнаула завоевал золото и денежный приз на всероссийской олимпиаде по химии
Победа открыла для мальчика новые перспективы на будущее
13 марта 2025, 11:20, ИА Амител
Девятиклассник Максим Алексеев из барнаульской гимназии № 123 стал победителем всероссийской олимпиады по химии и химической технологии "Потомки Менделеева", которая прошла с 1 по 4 марта 2025 года в Менделеевске.
Очный этап интеллектуального состязания собрал 70 старшеклассников из 17 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. В отборочном туре, проходившем онлайн, участвовали около 750 человек из 36 регионов. Задания для участников разрабатывали ученые Казанского федерального университета.
Максим признался, что поездка оставила яркие впечатления. Ему понравилась атмосфера мероприятия, а сами задания, несмотря на сложность, оказались очень интересными. Особенно запомнилась одна из задач, в которой химия была тесно связана с юмором Михаила Задорнова.
Максим – единственный представитель Алтайского края, который завоевал сертификат на 100 тысяч рублей. Его мальчик решил использовать для покупки мощного ноутбука, необходимого для учебы.
По словам мамы, Екатерины Алексеевой, в это же время проходил турнир имени Ломоносова, но сын выбрал олимпиаду "Потомки Менделеева" и остался доволен решением. Она также выразила благодарность благотворительному фонду "Мой Алтай" за поддержку. Ведь именно фонд взял на себя оплату перелета Максима на олимпиаду и обратно, дав ему возможность проявить себя на престижном интеллектуальном соревновании.
Сам школьник сравнивает участие в олимпиадах со спортом, где важны постоянные тренировки и работа над собой. Победа открыла перед Максимом большие перспективы: он получил право на поступление в ведущие московские вузы без экзаменов, а также приглашение в сборную России по химии. Сейчас мальчик активно готовится к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников и стремится к тому, чтобы стать абсолютным победителем.
11:37:01 13-03-2025
Молодец!
13:00:18 13-03-2025
Поздравляю! Дерзай, Максим!
13:09:39 13-03-2025
он получил право на поступление в ведущие московские вузы без экзаменов --- Матвиенко его не пустит.
01:44:56 14-03-2025
Гость (13:09:39 13-03-2025) он получил право на поступление в ведущие московские вузы бе... вы не зная броду не лезьте. уже Госорганы ее заткнули, никаких ограничений не будет
07:04:34 14-03-2025
Гость (01:44:56 14-03-2025) вы не зная броду не лезьте. уже Госорганы ее заткнули, никак... А можно ссылку, где её затянули?
13:47:03 13-03-2025
молодец парень, что сказать.
успехов!
09:01:30 14-03-2025
Молодец, Максим! Умничка!!! Только авторы статьи немного приврали. Олимпиада перечневая, но 2 уровень. Пристижные ВУЗы предлагают БВИ за 1 уровень и в основном в 11 классе. Но Максим умничка, он возьмет и Всеросс и 1 уровень. У парня большое будущее. Удачи и в добрый путь!
11:39:09 15-03-2025
Молодец, Максим, дальнейших успехов!