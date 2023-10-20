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Школьник упал с лестницы в Новоалтайске

Он сорвался с перил и пролетел целый этаж

20 октября 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Школьник в Новоалтайске серьезно пострадал, из-за того что хотел прокатиться по перилам. Об этом сообщает Mash Siberia.

Парень вышел на лестничную клетку, запрыгнул на перила, но не покатился вниз и не смог удержаться. Он начал опрокидываться и упал, пролетев этаж.

Сообщается, что с места происшествия его увезли в больницу. Подробной информации о состоянии подростка нет.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 1

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Гость

11:29:53 22-10-2023

Упал и упал, Медаль ему за это. И его родителям.

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