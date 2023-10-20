Школьник упал с лестницы в Новоалтайске
Он сорвался с перил и пролетел целый этаж
20 октября 2023, 16:55, ИА Амител
Кадр из видео
Школьник в Новоалтайске серьезно пострадал, из-за того что хотел прокатиться по перилам. Об этом сообщает Mash Siberia.
Парень вышел на лестничную клетку, запрыгнул на перила, но не покатился вниз и не смог удержаться. Он начал опрокидываться и упал, пролетев этаж.
Сообщается, что с места происшествия его увезли в больницу. Подробной информации о состоянии подростка нет.
11:29:53 22-10-2023
Упал и упал, Медаль ему за это. И его родителям.