Школьник упал с лестницы в Новоалтайске

Он сорвался с перил и пролетел целый этаж

20 октября 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из видео

Школьник в Новоалтайске серьезно пострадал, из-за того что хотел прокатиться по перилам. Об этом сообщает Mash Siberia.

Парень вышел на лестничную клетку, запрыгнул на перила, но не покатился вниз и не смог удержаться. Он начал опрокидываться и упал, пролетев этаж.

Сообщается, что с места происшествия его увезли в больницу. Подробной информации о состоянии подростка нет.