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Школьника в Иркутске убили после вопроса о том, из какого он района

Подростка ударили ножом в шею

03 декабря 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Школьника убили на автобусной остановке в Иркутске. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, 15-летнего мальчика ударили ножом в шею после вопроса: "с какого ты района?" Отмечается, что к тем, кто стоял на остановке, подошли около 10 человек. С вопроса началась потасовка, в ходе которой парня смертельно ранили.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. У одного из них нашли нож, которым, предположительно, был нанесен смертельный удар.

Возбуждено уголовное дело.

Убийство

Комментарии 14

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Юс

16:57:42 03-12-2023

Новое поколение трусливых шакалят сбивается в стаи

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Гость

17:25:49 03-12-2023

По всей стране, как в 80-е, подростки объединяются в банды по территориальному признаку.

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Гость

18:55:57 03-12-2023

Гость (17:25:49 03-12-2023) По всей стране, как в 80-е, подростки объединяются в банды п... Это всегда было, есть и будет до тех пор, пока не начнут всерьёз решать социальные вопросы и проблему бедности населения.

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Гость

17:48:16 03-12-2023

Что там бездомные собаки? Курточку мужичку порвали?😶 Во где зверюги то... или нет, нытики, это другое же?..

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Гость

19:55:29 03-12-2023

Гость (17:48:16 03-12-2023) Что там бездомные собаки? Курточку мужичку порвали?😶 Во где... зоошизы и бродячих собак существовать не должно

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Гость

18:17:43 03-12-2023

Лишь бы не 90е..

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Гость

20:34:04 03-12-2023

Гость (18:17:43 03-12-2023) Лишь бы не 90е..... Ага. Будут еще хуже!

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Пузырек

21:19:07 03-12-2023

Гость (18:17:43 03-12-2023) Лишь бы не 90е..... Папа, 50-е, Деревня. Районом на район. Я в 80-е -ты с прудов? Почитайте классиков - то же самое. Вам 8лет?

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Сергей

21:00:12 03-12-2023

Знают, что адекватного наказания не будет.

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Гость

21:29:35 03-12-2023

Подобных подонков не взирая на возраст сажать на долго, а лучше казнить.

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Гость

22:15:22 03-12-2023

Только кровная месть остановит эту быдлятину

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Олег

22:57:11 03-12-2023

Сняли рекламный сериал подростковых банд. Получили модель поведения.

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Гость

01:24:44 04-12-2023

Гость (19:55:29 03-12-2023) зоошизы и бродячих собак существовать не должно... Должны существовать дебилы, которые их выкидывают и убивают людей на остановках!!

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Гость

07:24:38 04-12-2023

На Украине уже с 17 лет мобилизуют

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