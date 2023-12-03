Школьника в Иркутске убили после вопроса о том, из какого он района
Подростка ударили ножом в шею
03 декабря 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Школьника убили на автобусной остановке в Иркутске. Об этом сообщает Baza.
По информации источника, 15-летнего мальчика ударили ножом в шею после вопроса: "с какого ты района?" Отмечается, что к тем, кто стоял на остановке, подошли около 10 человек. С вопроса началась потасовка, в ходе которой парня смертельно ранили.
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. У одного из них нашли нож, которым, предположительно, был нанесен смертельный удар.
Возбуждено уголовное дело.
16:57:42 03-12-2023
Новое поколение трусливых шакалят сбивается в стаи
17:25:49 03-12-2023
По всей стране, как в 80-е, подростки объединяются в банды по территориальному признаку.
18:55:57 03-12-2023
Гость (17:25:49 03-12-2023) По всей стране, как в 80-е, подростки объединяются в банды п... Это всегда было, есть и будет до тех пор, пока не начнут всерьёз решать социальные вопросы и проблему бедности населения.
17:48:16 03-12-2023
Что там бездомные собаки? Курточку мужичку порвали?😶 Во где зверюги то... или нет, нытики, это другое же?..
19:55:29 03-12-2023
Гость (17:48:16 03-12-2023) Что там бездомные собаки? Курточку мужичку порвали?😶 Во где... зоошизы и бродячих собак существовать не должно
18:17:43 03-12-2023
Лишь бы не 90е..
20:34:04 03-12-2023
Гость (18:17:43 03-12-2023) Лишь бы не 90е..... Ага. Будут еще хуже!
21:19:07 03-12-2023
Гость (18:17:43 03-12-2023) Лишь бы не 90е..... Папа, 50-е, Деревня. Районом на район. Я в 80-е -ты с прудов? Почитайте классиков - то же самое. Вам 8лет?
21:00:12 03-12-2023
Знают, что адекватного наказания не будет.
21:29:35 03-12-2023
Подобных подонков не взирая на возраст сажать на долго, а лучше казнить.
22:15:22 03-12-2023
Только кровная месть остановит эту быдлятину
22:57:11 03-12-2023
Сняли рекламный сериал подростковых банд. Получили модель поведения.
01:24:44 04-12-2023
Гость (19:55:29 03-12-2023) зоошизы и бродячих собак существовать не должно... Должны существовать дебилы, которые их выкидывают и убивают людей на остановках!!
07:24:38 04-12-2023
На Украине уже с 17 лет мобилизуют