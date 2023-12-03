Школьника в Иркутске убили после вопроса о том, из какого он района

Подростка ударили ножом в шею

03 декабря 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Школьника убили на автобусной остановке в Иркутске. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, 15-летнего мальчика ударили ножом в шею после вопроса: "с какого ты района?" Отмечается, что к тем, кто стоял на остановке, подошли около 10 человек. С вопроса началась потасовка, в ходе которой парня смертельно ранили.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. У одного из них нашли нож, которым, предположительно, был нанесен смертельный удар.

Возбуждено уголовное дело.