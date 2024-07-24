Школьники и студенты из Алтайского края смогут бесплатно изучить веб-дизайн

Лучшие отправятся на стажировку в МТС

24 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Ученик. Ноутбук / Фото: freepik.com

Школьники и студенты Алтайского края могут бесплатно освоить веб-дизайн и пройти стажировку в МТС. Мобильный оператор запускает второй поток школы на онлайн-платформе "Поколение М".

Эта программа создана для начинающих и опытных участников и предлагает обучение по разработке веб-сайтов, пользовательских интерфейсов, а также использованию инструментов для дизайна и прототипирования. В конце курса участникам предстоит выполнить творческое задание от команды МТС, и лучшие из них получат приглашение на стажировку в компанию.

Обучение для всех: от новичков до опытных дизайнеров

Каждый обучающийся может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом.

На базовой программе школьники погрузятся в азы профессии веб-дизайнера, узнают, для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, познакомятся с программами Tilda* и Figma*. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники адаптивного дизайна и интерактивных элементов, а также в работу с продвинутыми функциями программы Readymag*.

"Школа веб-дизайна от МТС – отличная возможность получить полезные знания, а может, и определиться с выбором профессии. Ребята из Алтайского края каждый год участвуют в конкурсах проекта "Поколение М" и регулярно становятся финалистами творческих конкурсов. И в этот раз я снова приглашаю школьников и студентов попробовать свои силы и научиться новым цифровым инструментам", – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Практика и стажировка: от теории к реальным проектам

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирают принцип работы в тех или иных программах.

В финале курса студентам предложат конкурсное задание – самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Участники, которые наиболее успешно выполнят задание, получат приглашение на стажировку в компанию.

* Tilda ("Тильда"); Figma ("Фигма"); Readymag ("Редимаг")