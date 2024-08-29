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Школьники из многодетных семей Алтайского края будут ездить в автобусах бесплатно

Такое право им дали депутаты АКЗС по предложению правительства

29 августа 2024, 15:30, Александра Черданцева

Общественный транспорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Общественный транспорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ввели новую льготу для многодетных семей – бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Не платить за билет можно будет только во время учебного года. Такую меру приняли на сессии АКЗС в четверг, 29 августа. А еще депутаты сделали бесплатным посещение музеев, парков и выставок.

Кто получает право на бесплатный проезд?

Его получают школьники из многодетных семей. Но мера носит заявительный характер, так что льгота будет даваться не автоматически, а только тем, кто оформит на нее документы.

Кстати, всего в Алтайском крае 36 тысяч многодетных семей. В них воспитывается около 118 тысяч детей.

Когда можно ездить бесплатно?

Проезд будет бесплатным с 1 сентября по 31 мая. Впрочем, норма в законе появилась еще в апреле 2024 года. Но мера заработала не везде, почему – расскажем чуть ниже. 

А на какой именно транспорт распространяется льгота?

Бесплатный проезд действует на все виды общественного транспорта в границах города и района (то есть на межгород льгота не распространяется). Причем как на регулируемых маршрутах (где тарифы устанавливают власти), так и на нерегулируемых. Льготы на такси не будет.

Бесплатный проезд будет действовать в 52 муниципалитетах из 69. 

Кто будет компенсировать перевозчикам эту льготу?

Отвечать за это будут местные власти, но деньги на компенсацию для перевозчиков будет выделять краевой бюджет. В 2024 году на это потребуется 187 млн рублей, сообщил депутатам министр транспорта края Антон Воронов.

И это главное новшество закона, в весенней версии финансирование должно было идти из местных бюджетов, но денег у многих просто не нашлось. По этому поводу тогда возмутились депутаты от "Справедливой России – За правду", социалисты даже обратились в прокуратуру. 

А что там с музеями и парками?

В законе Алтайского края прописали, что многодетные семьи всей страны теперь могут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха. А еще выставки, организованные краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры. Раньше право на бесплатное посещение имели только жители Алтайского края, а теперь не важно, из какого региона семья.

Но бесплатно не все, например, аттракционы в парках остаются платными. Хотя многие владельцы качелей-каруселей дают льготы на объекты развлечения по своей инициативе.

акзс дети общественный транспорт депутаты школы Многодетные семьи

Комментарии 5

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Гость

15:37:56 29-08-2024

Таджики и цыгане ?

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Гость

15:40:11 29-08-2024

Они там плодятся как кролики а им еще и бонусы. ну ващще.

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Гость

08:23:05 30-08-2024

Гость (15:40:11 29-08-2024) Они там плодятся как кролики а им еще и бонусы. ну ващще.... А ты плодиться вообще способен? Или пивас давно уже убил простату?

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Гость

08:21:48 30-08-2024

Так же как и земельные участки для ИЖС? Ну крутяк!

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Гость

14:24:25 30-08-2024

А что, у нас есть платные парки культуры? Мы и так в них бесплатно (видимо, пока еще) ходим))

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