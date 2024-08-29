Школьники из многодетных семей Алтайского края будут ездить в автобусах бесплатно
Такое право им дали депутаты АКЗС по предложению правительства
29 августа 2024, 15:30, Александра Черданцева
В Алтайском крае ввели новую льготу для многодетных семей – бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Не платить за билет можно будет только во время учебного года. Такую меру приняли на сессии АКЗС в четверг, 29 августа. А еще депутаты сделали бесплатным посещение музеев, парков и выставок.
Кто получает право на бесплатный проезд?
Его получают школьники из многодетных семей. Но мера носит заявительный характер, так что льгота будет даваться не автоматически, а только тем, кто оформит на нее документы.
Кстати, всего в Алтайском крае 36 тысяч многодетных семей. В них воспитывается около 118 тысяч детей.
Когда можно ездить бесплатно?
Проезд будет бесплатным с 1 сентября по 31 мая. Впрочем, норма в законе появилась еще в апреле 2024 года. Но мера заработала не везде, почему – расскажем чуть ниже.
А на какой именно транспорт распространяется льгота?
Бесплатный проезд действует на все виды общественного транспорта в границах города и района (то есть на межгород льгота не распространяется). Причем как на регулируемых маршрутах (где тарифы устанавливают власти), так и на нерегулируемых. Льготы на такси не будет.
Бесплатный проезд будет действовать в 52 муниципалитетах из 69.
Кто будет компенсировать перевозчикам эту льготу?
Отвечать за это будут местные власти, но деньги на компенсацию для перевозчиков будет выделять краевой бюджет. В 2024 году на это потребуется 187 млн рублей, сообщил депутатам министр транспорта края Антон Воронов.
И это главное новшество закона, в весенней версии финансирование должно было идти из местных бюджетов, но денег у многих просто не нашлось. По этому поводу тогда возмутились депутаты от "Справедливой России – За правду", социалисты даже обратились в прокуратуру.
А что там с музеями и парками?
В законе Алтайского края прописали, что многодетные семьи всей страны теперь могут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха. А еще выставки, организованные краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры. Раньше право на бесплатное посещение имели только жители Алтайского края, а теперь не важно, из какого региона семья.
Но бесплатно не все, например, аттракционы в парках остаются платными. Хотя многие владельцы качелей-каруселей дают льготы на объекты развлечения по своей инициативе.
15:37:56 29-08-2024
Таджики и цыгане ?
15:40:11 29-08-2024
Они там плодятся как кролики а им еще и бонусы. ну ващще.
08:23:05 30-08-2024
Гость (15:40:11 29-08-2024) Они там плодятся как кролики а им еще и бонусы. ну ващще.... А ты плодиться вообще способен? Или пивас давно уже убил простату?
08:21:48 30-08-2024
Так же как и земельные участки для ИЖС? Ну крутяк!
14:24:25 30-08-2024
А что, у нас есть платные парки культуры? Мы и так в них бесплатно (видимо, пока еще) ходим))