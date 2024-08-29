Школьники из многодетных семей Алтайского края будут ездить в автобусах бесплатно

Такое право им дали депутаты АКЗС по предложению правительства

29 августа 2024, 15:30, Александра Черданцева

Общественный транспорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ввели новую льготу для многодетных семей – бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Не платить за билет можно будет только во время учебного года. Такую меру приняли на сессии АКЗС в четверг, 29 августа. А еще депутаты сделали бесплатным посещение музеев, парков и выставок.

Кто получает право на бесплатный проезд?

Его получают школьники из многодетных семей. Но мера носит заявительный характер, так что льгота будет даваться не автоматически, а только тем, кто оформит на нее документы.

Кстати, всего в Алтайском крае 36 тысяч многодетных семей. В них воспитывается около 118 тысяч детей.

Когда можно ездить бесплатно?

Проезд будет бесплатным с 1 сентября по 31 мая. Впрочем, норма в законе появилась еще в апреле 2024 года. Но мера заработала не везде, почему – расскажем чуть ниже.

А на какой именно транспорт распространяется льгота?

Бесплатный проезд действует на все виды общественного транспорта в границах города и района (то есть на межгород льгота не распространяется). Причем как на регулируемых маршрутах (где тарифы устанавливают власти), так и на нерегулируемых. Льготы на такси не будет.

Бесплатный проезд будет действовать в 52 муниципалитетах из 69.

Кто будет компенсировать перевозчикам эту льготу?

Отвечать за это будут местные власти, но деньги на компенсацию для перевозчиков будет выделять краевой бюджет. В 2024 году на это потребуется 187 млн рублей, сообщил депутатам министр транспорта края Антон Воронов.

И это главное новшество закона, в весенней версии финансирование должно было идти из местных бюджетов, но денег у многих просто не нашлось. По этому поводу тогда возмутились депутаты от "Справедливой России – За правду", социалисты даже обратились в прокуратуру.

А что там с музеями и парками?

В законе Алтайского края прописали, что многодетные семьи всей страны теперь могут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха. А еще выставки, организованные краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры. Раньше право на бесплатное посещение имели только жители Алтайского края, а теперь не важно, из какого региона семья.

Но бесплатно не все, например, аттракционы в парках остаются платными. Хотя многие владельцы качелей-каруселей дают льготы на объекты развлечения по своей инициативе.