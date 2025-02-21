Школьники Немецкого района соревновались в сборке и программировании роботов

Благотворительный фонд "Мой Алтай" поддержал юных техников

21 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Участники конкурса / Фото: "Мой Алтай"

15 февраля Кусакская школа стала площадкой для муниципального конкурса по робототехнике Roboter für uns*, в котором приняли участие команды из 12 школ немецкого национального района. Ребята соревновались в сборке и программировании моделей, демонстрируя знания в области инженерии, информатики, физики и математики.

Цели и задачи конкурса

Основная цель – популяризация робототехники среди школьников, развитие интереса к техническим наукам и повышение уровня подготовки учащихся, отметила один из организаторов Лариса Сибин. Задания адаптировали под уровень участников, чтобы сделать конкурс доступным для всех.

Победители

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Кусакская школа;

2-е место – Дегтярская школа;

3-е место – Гальбштадтская школа.

Участники и победители конкурса / Фото: "Мой Алтай"

Поддержка участников

Партнером конкурса стал благотворительный фонд "Мой Алтай", который оказал поддержку комитету по образованию и делам молодежи администрации Немецкого национального района. Команды получили в подарок наборы Arduino*, а победители – квадрокоптеры. Кроме того, участникам вручили сертификаты и дипломы, что было приятным бонусом к приобретенному опыту.

"Огромное спасибо фонду и организаторам конкурса, теперь у нас есть на чем учиться робототехнике. Ребята моей команды – молодцы, они не побоялись попробовать себя в чем-то новом и сделали это очень успешно", – отметила учитель математики и информатики Шумановской школы Наталья Танцюра.* Roboter für uns ("Робаре фор анц"); Arduino ("Ардуионо")