Школьники расписали петроглифы, которым около пяти тысяч лет

Восстановить древние рисунки уже не получится

02 июня 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: Хабаровский центр охраны памятников природы и культуры

В Хабаровском крае школьники изрисовали недавно открытые петроглифы. Об этом сообщает Amur Mash.

Рисункам в районе Лазо около пяти тысяч лет, сделали их в эпоху неолита. Учёные в 2022 году во время их изучения нашли дополнительные изображения животных и людей.

"Под тысячелетней пылью прятались шесть рисунков эпохи неолита: еле заметные очертания лося, кабана и людей. А рядом инструменты - округлые камни, с помощью которых петроглифы, возможно, и наносили", - рассказали ранее о находке.

Недавно свою лепту в древнюю живопись внесли школьники. Поверх искусства предков написали: "Тут была Маханя Шатунова. 7Б", "Катя Топ" и "Тут Вася".

Родителям детей, скорее всего, назначат штрафы. Восстановить петроглифы не получится.