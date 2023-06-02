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Школьники расписали петроглифы, которым около пяти тысяч лет

Восстановить древние рисунки уже не получится

02 июня 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: Хабаровский центр охраны памятников природы и культуры
Фото: Хабаровский центр охраны памятников природы и культуры

В Хабаровском крае школьники изрисовали недавно открытые петроглифы. Об этом сообщает Amur Mash.

Рисункам в районе Лазо около пяти тысяч лет, сделали их в эпоху неолита. Учёные в 2022 году во время их изучения нашли дополнительные изображения животных и людей.

"Под тысячелетней пылью прятались шесть рисунков эпохи неолита: еле заметные очертания лося, кабана и людей. А рядом инструменты - округлые камни, с помощью которых петроглифы, возможно, и наносили", - рассказали ранее о находке.

Недавно свою лепту в древнюю живопись внесли школьники. Поверх искусства предков написали: "Тут была Маханя Шатунова. 7Б", "Катя Топ" и "Тут Вася".

Родителям детей, скорее всего, назначат штрафы. Восстановить петроглифы не получится.

дети Археология

Комментарии 8

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Гость

10:54:23 02-06-2023

Ну расписали и расписали. Пять тысяч лет назад там тоже калякали такие же - "Здесь был..."

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Гость

11:02:26 02-06-2023

почему древним можно было рисовать а современным нет?

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ВВП

11:02:42 02-06-2023

Ну, что тут сказать, слов нет, одни шипящие. Свою долю славы получили

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Гость

11:06:08 02-06-2023

Детей в детский дом, а на родителей кредиты оформить и попытаться восстановить

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Альтернативная история

11:23:36 02-06-2023

Недавно открытые петроглифы? - Не смешите, это новодел. Правильно дети сделали. Уничтожили поддельные артефакты.

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Гость

12:20:57 02-06-2023

Альтернативная история (11:23:36 02-06-2023) Недавно открытые петроглифы? - Не смешите, это новодел. Прав... Вы, конечно, куда профессиональнее ученых, которые признали эти петроглифы подлинными. Вам с дивана виднее.

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Гость

11:33:36 02-06-2023

Потом через 5 000 лет, испортят надписи детей и тоже накажут следующее поколение потомков. Смех смехом. Нехорошо это конечно. Мало места рисовать, обязательно гадость надо сделать какую-то.

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Гость

12:22:00 02-06-2023

Оценить ущерб и обязать родителей выплачивать. Может, заодно, и воспитание своих детей, наконец, займутся.

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