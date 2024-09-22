Школьных буллеров предложили отправлять на исправление

Законопроект даст определение понятию "травля"

22 сентября 2024, 22:30, ИА Амител

Бумага и ручка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645

В Госдуме готовят закон о борьбе с травлей в школах, предполагающий привлечение "агрессоров" к волонтерским мероприятиям и их блокировку в интернете, сообщает РБК.

В пояснительной записке к законопроекту против буллинга депутаты предлагают привлекать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Документ направлен в федеральные органы власти для согласования, его внесение в Думу ожидается до конца года.

Законопроект даст определение понятию "травля", под которым будут пониматься "систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица", не влекущие административную или уголовную ответственность.

Образовательные организации в случае обнаружения признаков травли должны будут направить информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних, которая даст оценку ситуации. С ребенком-агрессором проведут "индивидуальную профилактическую работу".