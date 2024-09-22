Школьных буллеров предложили отправлять на исправление
Законопроект даст определение понятию "травля"
22 сентября 2024, 22:30, ИА Амител
В Госдуме готовят закон о борьбе с травлей в школах, предполагающий привлечение "агрессоров" к волонтерским мероприятиям и их блокировку в интернете, сообщает РБК.
В пояснительной записке к законопроекту против буллинга депутаты предлагают привлекать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Документ направлен в федеральные органы власти для согласования, его внесение в Думу ожидается до конца года.
Законопроект даст определение понятию "травля", под которым будут пониматься "систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица", не влекущие административную или уголовную ответственность.
Образовательные организации в случае обнаружения признаков травли должны будут направить информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних, которая даст оценку ситуации. С ребенком-агрессором проведут "индивидуальную профилактическую работу".
22:35:41 22-09-2024
А после школы (ВУЗы, армия, работа ...) кто этих обиженных будет защищать?
23:02:13 22-09-2024
По С.Кингу был фильм Керри.
Как-то вспомнилось...
13:49:43 23-09-2024
Главная причина травли некоторых людей в школе, учебном заведении или на работе - это местная дедовщина, когда конкретный человек не на своем месте в коллективе. Причиной насилия и неприязни к конкретным детям в школе может быть сильное заикание ребенка, слабое здоровье слабый характер и несамостоятельность в коллективе. Причиной насилия в учебном заведении или на работе- если человек не справляется со своими конкретными обязанностями. В любом случае требуется своевременная помощь психолога и поддержка в семье. Удаленная учеба или работа в интернете для проблемных людей обязательна.
15:38:17 23-09-2024
Анатолий (13:49:43 23-09-2024) Главная причина травли некоторых людей в школе, учебном заве... Главная причина травли "систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица" это умышленные действия педагогов. Кто их будет привлекать к ответственности? Все зло идет именно от этих недалеких людишек. Ну не понравился им какой-то ученик и они первыми начинают его оскорблять, давать клички, поднимать на смех. Шакалята видят и в угоду учителкам начинают травить ученика. Причем иногда травят почти всем классом. Знают, что учитель на их стороне и им за это ничего не будет. Депутаты как всегда далеки от народа и только краем уха слышали о проблеме. Предлагают ставить на учет ученика, который булингом занимается. В одиночку никто им не занимается. Придется весь класс на учет ставить вместе с педагогом?