Школьный автобус опрокинулся после столкновения с иномаркой в Приморье

В результате травму получил один ребенок и 45-летний водитель Toyota

08 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Приморью

Школьный автобус, в салоне которого находился 21 школьник и один сопровождающий, попал в аварию с участием иномарки в Приморье. Об этом сообщает телеканал "360".

По предварительной информации регионального ГУ МВД, авария произошла в 15:50 по местному времени возле города Партизанск. Автобус и легковой автомобиль Toyota Sprinter столкнулись на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск.

63-летний водитель ПАЗ вез детей в село Сергеевка из Владивостока – там они побывали на экскурсии. В результате травму получил один ребенок и 45-летний водитель Toyota.

Прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение требований российского законодательства по перевозке детей.