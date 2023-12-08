Школьный автобус опрокинулся после столкновения с иномаркой в Приморье
В результате травму получил один ребенок и 45-летний водитель Toyota
08 декабря 2023, 17:15, ИА Амител
Школьный автобус, в салоне которого находился 21 школьник и один сопровождающий, попал в аварию с участием иномарки в Приморье. Об этом сообщает телеканал "360".
По предварительной информации регионального ГУ МВД, авария произошла в 15:50 по местному времени возле города Партизанск. Автобус и легковой автомобиль Toyota Sprinter столкнулись на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск.
63-летний водитель ПАЗ вез детей в село Сергеевка из Владивостока – там они побывали на экскурсии. В результате травму получил один ребенок и 45-летний водитель Toyota.
Прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение требований российского законодательства по перевозке детей.
18:14:15 08-12-2023
В Приморье не дороги,а козьи тропы.