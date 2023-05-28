Последние звонки в некоторых школах пройдут в удалённом формате

28 мая 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Школы в приграничных районах Белгородской области досрочно завершат учебный год. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, всего подобных районов семь. Учебный процесс в них завершится, но школьникам нужно будет сдать экзамены.

Также Гладков ранее заявил о том, что в приграничных районах последние звонки в школах пройдут в дистанционном формате.

Проведение очных мероприятий в 15-километровой приграничной зоне запрещено.