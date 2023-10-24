Шквалистый ветер стал причиной более 40 происшествий в Барнауле

На утро 24 октября энергетики восстановили электроснабжение в пригородных поселках краевой столицы

24 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Из-за шквалистого ветра в понедельник, 23 октября, в Барнауле зафиксировали свыше 40 происшествий – падение деревьев на дороги, автомобили и во дворах, отключение электричества в пригородных поселках и прочее. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы краевой столицы.

К ликвидации последствий разгула стихии оперативно привлекли городских и краевых спасателей, пожарно-спасательный отряд № 1 ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сотрудников МБУ "Автодорстрой" и МУП "Барнаулгорсвет", а также аварийные службы ресурсоснабжающих предприятий и администрации районов.

На утро 24 октября энергетики восстановили электроснабжение в пригородных поселках Барнаула. Упавшие деревья оперативно убрали с территории детского сада № 173, школы № 68, Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4 и в других местах. Там, где сломанные ветки не мешают передвижению, их уберут в течение дня.

Управляющие компании ведут работы по восстановлению фасадов, кровель и ограждений. Уже закреплен отделочный материал на фасаде дома на Павловском тракте, 80. На сегодня, 24 октября, запланированы работы на проспекте Энергетиков, 4.