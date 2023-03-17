Шок-контенту поставят заслон. Какое наказание хотят ввести для треш-стримеров?
В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий наказание для блогеров
17 марта 2023, 07:10, ИА Амител
Жажда популярности толкает некоторых "блогеров" под прицелом камеры на поступки, которые находятся за гранью морали. Один вёл прямой эфир под крики избиваемой бабушки, другие несколько часов издевались над мужчиной, прикованным к батарее, – все эти стримы смотрели в режиме реального времени сотни человек. В Госдуме РФ решили, что с этим пора бороться, и намерены ужесточить законодательство. Как хотят наказывать авторов за шок-контент и в каких случаях наступит уголовная ответственность, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как будут наказывать треш-стримеров?
За фото и видео издевательств, сцен жестокости, насилия и другого шок-контента блогеров предлагают наказывать штрафами. Максимальный размер для физлиц составит 200 тысяч рублей. Для юридических лиц верхняя планка штрафа может доходить до одного миллиона рублей. А чтобы было неповадно, и у тех, и у других заодно конфискуют оборудование.
Сейчас этот законопроект находится на стадии разработки. При этом его автор глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил газете "Известия", что лишь поправками в КоАП проблему не решить. А потому за повторную демонстрацию сцен жестокости треш-стримерам будет уже грозить уголовная ответственность. Какая именно, пока не уточняется, детали будут известны, как только работа над проектом закона завершится, уточнил Метелев.
Но это ещё не всё. Подобных блогеров хотят внести в особый реестр нарушителей, который, по мнению депутата Госдумы, смог бы вести Роскомнадзор. Таким абонентам не будут оказывать услуги связи, а журналистам будет запрещено распространять информацию о них и их контенте. Для этого предварительно потребуется внести изменения в законы "О связи" и "О СМИ".
Сейчас за такие страшные видео вообще нет ответственности?
Сейчас большинство таких неадекватных видео попадают под первую часть статьи 117 Уголовного кодекса – "Истязание". Максимальное наказание по ней – тюремный срок до трёх лет.
А почему платформы, на которых транслируется шок-контент, не блокируют такое видео?
Вообще, должны: системы отслеживания опасного контента у платформ есть, но насколько они оперативно могут отслеживать прямые эфиры с такой тематикой, непонятно. В России отслеживанием противоправного контента занимается Роскомнадзор, а с февраля 2021 года соцсети обязаны и сами выявлять и блокировать опасный контент, чтобы избежать оборотных штрафов.
Почему треш-стримеры стали популярны и какое влияние они оказывают на зрителя?
Запретные темы всегда были интересны людям. Во время их просмотра человек идентифицирует себя с героями просматриваемого материала, переживает эмоции, которые испытывают персонажи, при этом зрителю ничего не угрожает.
Особо пагубное влияние такие треш-стримы оказывают на подростков, у которых пока не сформировалось чёткое мнение о том, что хорошо, а что плохо. Дети активно перенимают деструктивные модели поведения, популярные в группе, отмечает доцент кафедры "Психология управления" факультета "Социальная психология" МГППУ Станислав Никулин.
"Треш-стримы за счёт высокого количества лайков определяются подростком как социально одобряемые и популярные в сообществе. В итоге детская психика впитывает образцы именно девиантного поведения, а наше общество получает целый ряд проблем: участившиеся суициды, увеличение числа лиц, нуждающихся в психологической помощи", – говорит эксперт.
А если мне в кадр случайно попала драка, мне тоже выпишут штраф?
Тут нужно будет разбираться. Вообще, ожидается, что под действие закона будут попадать сцены насилия, которые были размещены в корыстных и хулиганских целях. Если такой умысел был и это докажут, тогда и штраф выпишут.
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