Шок-контенту поставят заслон. Какое наказание хотят ввести для треш-стримеров?

За фото и видео издевательств, сцен жестокости, насилия и другого шок-контента блогеров предлагают наказывать штрафами. Максимальный размер для физлиц составит 200 тысяч рублей. Для юридических лиц верхняя планка штрафа может доходить до одного миллиона рублей. А чтобы было неповадно, и у тех, и у других заодно конфискуют оборудование.

Сейчас этот законопроект находится на стадии разработки. При этом его автор глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил газете "Известия", что лишь поправками в КоАП проблему не решить. А потому за повторную демонстрацию сцен жестокости треш-стримерам будет уже грозить уголовная ответственность. Какая именно, пока не уточняется, детали будут известны, как только работа над проектом закона завершится, уточнил Метелев.

Но это ещё не всё. Подобных блогеров хотят внести в особый реестр нарушителей, который, по мнению депутата Госдумы, смог бы вести Роскомнадзор. Таким абонентам не будут оказывать услуги связи, а журналистам будет запрещено распространять информацию о них и их контенте. Для этого предварительно потребуется внести изменения в законы "О связи" и "О СМИ".