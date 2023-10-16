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Шоколад "Аленка" официально стал халяльным

Знак также получили конфеты "Грильяжные", "Козиначки с солью" и "Птичье молоко"

16 октября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат. Как сообщает Роскачество, теперь шоколад "Аленка" официально стал халяльным.

В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата. Сама сертификация должна усилить доверие потребителей, отметил управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов. Кроме "Аленки" сертификат выдали конфетам "Грильяжные","Козиначки с солью", "Птичье молоко", горький "Бабаевский", "Элитный" и другой продукции.

Отметим, что сам знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. Такие сладости не содержат желатин, кармин, а также ряд других пищевых добавок. Кроме того, такой знак позволит активнее сбывать продукт в странах СНГ с подавляющим количеством мусульманского населения – Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Продукты

Комментарии 10

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Гость

21:10:54 16-10-2023

Таки не кошерным?

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Гость

21:27:44 16-10-2023

Была Алёнка стала Сара Моисеевна ?

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123

07:55:57 17-10-2023

Гость (21:27:44 16-10-2023) Была Алёнка стала Сара Моисеевна ?... нет Фатима Абдурахмановна же

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Элен без ребят

10:41:22 17-10-2023

Гость (21:27:44 16-10-2023) Была Алёнка стала Сара Моисеевна ?... вы путаете халяльный и кашерный

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Гость

22:21:30 16-10-2023

Для кого стараются...!?

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Гость

08:51:12 17-10-2023

Гость (22:21:30 16-10-2023) Для кого стараются...!?... Для тех мусульман,которые недостаточно образованы.

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Гость

11:57:32 17-10-2023

Гость (22:21:30 16-10-2023) Для кого стараются...!?... для новых жителей нашей страны, видимо

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Гость

09:09:43 17-10-2023

Была Алёнка, стала Халялёнка

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Гость

12:44:29 17-10-2023

Я не понимаю че все перед этими хабибами все так лебезят

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Гость

14:23:09 17-10-2023

Гость (12:44:29 17-10-2023) Я не понимаю че все перед этими хабибами все так лебезят... Тоже эти заигрывания непонятны, живете в светском государстве - будьте добры соответствовать, а ваши причуды оставьте для своего круга семьи, но не распространяйте свои заморочки на все общество.

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