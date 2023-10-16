Шоколад "Аленка" официально стал халяльным
Знак также получили конфеты "Грильяжные", "Козиначки с солью" и "Птичье молоко"
16 октября 2023, 20:59, ИА Амител
Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат. Как сообщает Роскачество, теперь шоколад "Аленка" официально стал халяльным.
В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата. Сама сертификация должна усилить доверие потребителей, отметил управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов. Кроме "Аленки" сертификат выдали конфетам "Грильяжные","Козиначки с солью", "Птичье молоко", горький "Бабаевский", "Элитный" и другой продукции.
Отметим, что сам знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. Такие сладости не содержат желатин, кармин, а также ряд других пищевых добавок. Кроме того, такой знак позволит активнее сбывать продукт в странах СНГ с подавляющим количеством мусульманского населения – Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
21:10:54 16-10-2023
Таки не кошерным?
21:27:44 16-10-2023
Была Алёнка стала Сара Моисеевна ?
07:55:57 17-10-2023
Гость (21:27:44 16-10-2023) Была Алёнка стала Сара Моисеевна ?... нет Фатима Абдурахмановна же
10:41:22 17-10-2023
Гость (21:27:44 16-10-2023) Была Алёнка стала Сара Моисеевна ?... вы путаете халяльный и кашерный
22:21:30 16-10-2023
Для кого стараются...!?
08:51:12 17-10-2023
Гость (22:21:30 16-10-2023) Для кого стараются...!?... Для тех мусульман,которые недостаточно образованы.
11:57:32 17-10-2023
Гость (22:21:30 16-10-2023) Для кого стараются...!?... для новых жителей нашей страны, видимо
09:09:43 17-10-2023
Была Алёнка, стала Халялёнка
12:44:29 17-10-2023
Я не понимаю че все перед этими хабибами все так лебезят
14:23:09 17-10-2023
Гость (12:44:29 17-10-2023) Я не понимаю че все перед этими хабибами все так лебезят... Тоже эти заигрывания непонятны, живете в светском государстве - будьте добры соответствовать, а ваши причуды оставьте для своего круга семьи, но не распространяйте свои заморочки на все общество.