Знак также получили конфеты "Грильяжные", "Козиначки с солью" и "Птичье молоко"

16 октября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат. Как сообщает Роскачество, теперь шоколад "Аленка" официально стал халяльным.

В проверках участвовали ведущие эксперты в области шариата. Сама сертификация должна усилить доверие потребителей, отметил управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов. Кроме "Аленки" сертификат выдали конфетам "Грильяжные","Козиначки с солью", "Птичье молоко", горький "Бабаевский", "Элитный" и другой продукции.

Отметим, что сам знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. Такие сладости не содержат желатин, кармин, а также ряд других пищевых добавок. Кроме того, такой знак позволит активнее сбывать продукт в странах СНГ с подавляющим количеством мусульманского населения – Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.