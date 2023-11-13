Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

Для этого Москва должна вывести войска с Украины

13 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео / Rutube-канал "Новости"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Его слова привела газета Heilbronner Stimme.

По словам Шольца, он уже вел переговоры с российским президентом и готов на них снова, поскольку этого сейчас требует ситуация. Однако со стороны РФ для этого нужен "решительный шаг": вывод войск с Украины. Канцлер считает, что Москва к этому пока не готова.

Напомним, что летом Шольц уже заявлял о желании поддерживать контакты с Путиным. В июне он говорил, что собирается в ближайшее время провести телефонный разговор.

При этом через некоторое время, в сентябре, немецкий канцлер обвинил его в империалистических планах относительно Украины.