Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным
Для этого Москва должна вывести войска с Украины
13 ноября 2023, 08:01, ИА Амител
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Его слова привела газета Heilbronner Stimme.
По словам Шольца, он уже вел переговоры с российским президентом и готов на них снова, поскольку этого сейчас требует ситуация. Однако со стороны РФ для этого нужен "решительный шаг": вывод войск с Украины. Канцлер считает, что Москва к этому пока не готова.
Напомним, что летом Шольц уже заявлял о желании поддерживать контакты с Путиным. В июне он говорил, что собирается в ближайшее время провести телефонный разговор.
При этом через некоторое время, в сентябре, немецкий канцлер обвинил его в империалистических планах относительно Украины.
08:10:05 13-11-2023
Переговоры будут, но только тогда, когда будет необходимость вывода Российских войск с территории освобожденной Германии.
08:19:55 13-11-2023
А политика ЕС взять Украину под своё покровительство с подчинением из Брюсселя разве не является империалистическим планом?
08:35:39 13-11-2023
Гость (08:19:55 13-11-2023) А политика ЕС взять Украину под своё покровительство с подчи... Там свобода,демократия и особые ценности.Различать надо.Differentia.
08:30:43 13-11-2023
Шольц - это что за зашквар?!...
08:43:20 13-11-2023
Кто бы объяснил про особые ценности цветущего европейского сада.Можно ли их пощупать или только смотреть издаля?)
10:09:38 13-11-2023
Гость (08:43:20 13-11-2023) Кто бы объяснил про особые ценности цветущего европейского с... пощупать? да вы знаете толк в извращениях))
08:54:35 13-11-2023
Своим заявлением он как бы намекает,что украинише зольдатен унд оффицирен нихт капитулирен,нихт капитулирен.
09:48:36 13-11-2023
По моему, для более равноправной встречи, Шольцу следует обозначить готовность разговаривать с собакой Путина...
09:54:58 13-11-2023
Шольц, - чудак человек. Владимир Владимирович - кремень человек, его не уговоришь.
10:03:36 13-11-2023
Гость (09:54:58 13-11-2023) Шольц, - чудак человек. Владимир Владимирович - кремень чело... Ну да и слово держит. Сказал, что пенсионный возраст не поднимет и не поднял. Сказал, что конституцию переписывать нельзя, а власть должна сменяться и сменился. Ну и что ни какой мобилизации не будет, тоже не соврал.
10:18:17 13-11-2023
Пескоструйный Песков, много говорит, но его "мысли Владимира Владимировича, в слух" понимают наоборот. Это такая игра с народом.
10:30:12 13-11-2023
Случилось что-нибудь невероятное ,Шольц?Украинцы взяли Москву??!!
10:59:04 13-11-2023
Фашист шольц в два раза увеличивает поставки оружия. Надо не забывать этого сквозь годы. Пусть американский раз покупает по двухкратной цене. И мерсы и бэхи не покупать, немцы уже показали свою гнилую натуру, сняли ранее купленне авто с обслуживания. Шольца потомки будут помнить как разрушителя германии
11:25:12 13-11-2023
Гость (10:59:04 13-11-2023) Фашист шольц в два раза увеличивает поставки оружия. Надо не... ..эта боль)))
11:39:22 13-11-2023
сначала ганс пусть ботинки поцелует. Потом отхлестать его плеткой и только потом можно поговорить кто и куда будет выходить входить
12:40:08 13-11-2023
Гость (11:39:22 13-11-2023) сначала ганс пусть ботинки поцелует. Потом отхлестать его пл... какая плетка? какие поцелуи и ботинки? у тебя в соседней новости рыба дорожает. А неделю назад яйца и курица. Тебе жрать нечего, видимо, с голодухи извратные мысли тебя болезного посещают?
14:52:02 13-11-2023
Гость (12:40:08 13-11-2023) какая плетка? какие поцелуи и ботинки? у тебя в соседней но... Костлявая рука голода схватила тебя за горло?