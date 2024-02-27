Шопинг-забег: ТРЦ "Арена" запускает новый проект для самых активных барнаульцев
Рассказываем, что интересного ждет участников мероприятия
27 февраля 2024, 13:43, ИА Амител erid: LjN8KECDi
Любите шопинг? А бегать? Тогда скорее бегите в ТРЦ "Арена". 2 марта 2024 года на третьем этаже торгово-развлекательного центра пройдет большое семейное спортивное мероприятие, фишкой которого станет шопинг-забег. Самые ловкие участники получат особые подарки от "Арены" и отделов-партнеров. Рассказываем, как принять участие в мероприятии.
Что такое шопинг-забег?
Веселое мероприятие от ТРЦ "Арена", где, помимо развлекательной шоу-программы и конкурсов от партнеров, гостей торгово-развлекательного центра ждет специальный маршрут, прохождение которого будет осложнено "точками шопинга". Участники смогут в буквальном смысле пробежаться по ТРЦ, выполняя интересные задания.
Точки шопинга – это специальные пункты, где можно немного передохнуть, пока выполняете спецзадания. А их будет не менее четырех. Точное количество станет известно на самом мероприятии. Гости проверят свою удачу, ловкость и скорость в принятии решений.
Шопинг-забег не предусматривает высокой нагрузки на организм, поэтому с полосой препятствий справится каждый. Подробнее о мероприятии здесь.
Как принять участие?
- Зарегистрируйтесь по ссылке до 27 февраля 2024 года включительно.
- Подтвердите участие (28 февраля организаторы свяжутся с вами).
- Приходите 2 марта в 12:00 в ТРЦ "Арена".
- Участвуйте в прохождении шопинг-полосы препятствий.
Партнеры мероприятия: Sakwa*, Fargio*, Laser Park*, "Мята", "Городок Паровозиков", "Акула", Outletium*, "Гольфстрим", "Территория Стиля", "Школа моды и стиля АлтГУ".
Информацию о шопинг-забеге, правилах его проведения, количестве призов, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Арена" (https://vk.com/trcarena). Мероприятие состоится 02.03.2024.
Возрастное ограничение 18+
*Sakwa ("Саква"); Fargio ("Фарджио"); Laser Park ("Лазер Парк"); Outletium ("Аутлетиум").
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