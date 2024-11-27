Shot: Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах

Взаиморасчеты с Казахстаном ведутся в рублях и тенге, отметил он

27 ноября 2024, 22:35, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах, поскольку они получают зарплату в рублях. Об этом сообщает Shot.

"У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", – заявил Песков.

Напомним, что на внебиржевом рынке Forex курс доллара вырос до 114 рублей впервые с марта 2022 года. Евро поднимался до 120 рублей.