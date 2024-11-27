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Shot: Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах

Взаиморасчеты с Казахстаном ведутся в рублях и тенге, отметил он

27 ноября 2024, 22:35, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах, поскольку они получают зарплату в рублях. Об этом сообщает Shot.

"У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", – заявил Песков.

Напомним, что на внебиржевом рынке Forex курс доллара вырос до 114 рублей впервые с марта 2022 года. Евро поднимался до 120 рублей.

Дмитрий Песков

Комментарии 14

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Гость

23:10:41 27-11-2024

Хорошо, что Казахи производят запчасти и расходные материалы для авто. Бытовую и цифровую технику. Одежду , обувь и прочее.

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Бдыщ

23:25:05 27-11-2024

На россиянах ваще ниче не отражается...

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Гость

23:25:21 27-11-2024

Зарплата в рублях, а импортируемая техника и прочие ништяки - в долларах

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Гость

23:58:04 27-11-2024

Кхм. А подорожание всего и вся?

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Андрей

00:40:17 28-11-2024

Дебил, т.к. решил, что в России остались лишь недоумки.

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Гость

05:49:01 28-11-2024

Ловкость рук и никого мошенничества.

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Гость

05:54:53 28-11-2024

Всё смешал - курс, Казахстан и зарплаты. Если из-за роста бумажки поставщики уже подняли нам стоимость комплектующих на 3-8% скажется это на итоговой стоимости товара, а следовательно, кошелька покупателя? Как вот он думает?

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Гость

06:13:05 28-11-2024

Знаете Песков аа мы вас верим

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Гость

08:02:24 28-11-2024

"...намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах...", а точнее на их зарплатах - это единственное что стабильно!

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Гость

08:42:39 28-11-2024

Импорт тоже в рублях рассчитан, у нас разве весь ассортимент товаров производят? Если так не важен курс доллара для россиян, то может ЦБ пусть установит его в пределах один к одному. Или 15 рублей за юань тоже нормально? Чем дешевле рубль, тем дешевле труд россиянина, об этом господин Песков забыл.

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Гость

09:28:19 28-11-2024

Ну так пусть курс тенге и юаня посмотрит. Доллар не подорожал - рубль рухнул относительно всех валют

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Гость

12:51:50 28-11-2024

Лихо они нам орган в уши вкручивают. А мы терпим, мы помалкиваем.

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Гостья

14:56:46 28-11-2024

На таких россиянах, как Песков, конечно же, ничего не отразится.

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Гость

15:34:01 28-11-2024

Гостья (14:56:46 28-11-2024) На таких россиянах, как Песков, конечно же, ничего не отраз... Песковы, это особая каста, которым хорошо жить на Руси.

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