Shot: Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах
Взаиморасчеты с Казахстаном ведутся в рублях и тенге, отметил он
27 ноября 2024, 22:35, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах, поскольку они получают зарплату в рублях. Об этом сообщает Shot.
"У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", – заявил Песков.
Напомним, что на внебиржевом рынке Forex курс доллара вырос до 114 рублей впервые с марта 2022 года. Евро поднимался до 120 рублей.
23:10:41 27-11-2024
Хорошо, что Казахи производят запчасти и расходные материалы для авто. Бытовую и цифровую технику. Одежду , обувь и прочее.
23:25:05 27-11-2024
На россиянах ваще ниче не отражается...
23:25:21 27-11-2024
Зарплата в рублях, а импортируемая техника и прочие ништяки - в долларах
23:58:04 27-11-2024
Кхм. А подорожание всего и вся?
00:40:17 28-11-2024
Дебил, т.к. решил, что в России остались лишь недоумки.
05:49:01 28-11-2024
Ловкость рук и никого мошенничества.
05:54:53 28-11-2024
Всё смешал - курс, Казахстан и зарплаты. Если из-за роста бумажки поставщики уже подняли нам стоимость комплектующих на 3-8% скажется это на итоговой стоимости товара, а следовательно, кошелька покупателя? Как вот он думает?
06:13:05 28-11-2024
Знаете Песков аа мы вас верим
08:02:24 28-11-2024
"...намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах...", а точнее на их зарплатах - это единственное что стабильно!
08:42:39 28-11-2024
Импорт тоже в рублях рассчитан, у нас разве весь ассортимент товаров производят? Если так не важен курс доллара для россиян, то может ЦБ пусть установит его в пределах один к одному. Или 15 рублей за юань тоже нормально? Чем дешевле рубль, тем дешевле труд россиянина, об этом господин Песков забыл.
09:28:19 28-11-2024
Ну так пусть курс тенге и юаня посмотрит. Доллар не подорожал - рубль рухнул относительно всех валют
12:51:50 28-11-2024
Лихо они нам орган в уши вкручивают. А мы терпим, мы помалкиваем.
14:56:46 28-11-2024
На таких россиянах, как Песков, конечно же, ничего не отразится.
15:34:01 28-11-2024
Гостья (14:56:46 28-11-2024) На таких россиянах, как Песков, конечно же, ничего не отраз... Песковы, это особая каста, которым хорошо жить на Руси.