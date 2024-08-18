Shot: пропавшего под Курском после издевательств пенсионера пока не нашли

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что соседи Григорьева якобы подтвердили его семье, что видели пенсионера у дома

18 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Пропавший пенсионер / Фото: соцсети

Внучка Александра Григорьева, над которым глумились ВСУшники в касках СС, заявила, что у семьи до сих пор нет подтверждений, что с дедушкой всё в порядке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что соседи Григорьева якобы подтвердили его семье, что видели пенсионера у дома. Внучка опровергла эту информацию.

"У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями. Мы не знаем, что с ним", — заявила девушка.

Она также опровергла, что у мужчины якобы есть украинский паспорт. По словам внучки, Григорьев гражданин РФ и имеет российскую прописку. Ранее СМИ сообщали, что потерявшийся пенсионер — беженец из Макеевки, который перебрался в Гоголевку в 2014 году, после начала конфликта на Донбассе.