Shot: Серия взрывов прогремела над побережьем Черного моря

В аэропорту Сочи введен план "Ковер"

26 февраля 2025, 08:25, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Серию громких взрывов услышали жители Анапы и Туапсе Краснодарского края. По предварительным данным, система ПВО сработала над Черным морем. Об этом сообщает Shot.

Со слов очевидцев, в районе поселков Виноградный, Витязево и над городом Анапа было слышно от пяти до десяти громких звуков. Также местные жители заметили яркие вспышки над Черным морем. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Взрывы над Туапсе начались около 01:30 по московскому времени. Всего горожане услышали не менее восьми громких звуков, и также заметили в небе яркие вспышки.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропорту Сочи введен план "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют с 01:47 мск. При этом причину в ведомстве не назвали, отметив, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.